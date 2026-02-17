Кремъл: Русия е в контакт с купувачи на петрол в Европа

Русия поддържа контакт с европейските купувачи на петрол, но ситуацията с доставките се усложнява от позицията на Украйна, която блокира транзита. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, предава ТАСС.

„В контакт сме с купувачи, но ситуацията тук се усложнява от позицията на Украйна“, отбеляза той.

Унгария и Словакия, противно на позицията на Европейския съюз, отказаха да откажат висококачествени руски енергийни доставки на конкурентни цени. Украйна обаче блокира нефтопровода „Дружба“, който се използваше за такива доставки, от своята територия. Властите в Будапеща и Братислава поискаха от Хърватия да позволи на Адриатическия тръбопровод да продължи експлоатацията си, с което Загреб се съгласи.