IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Кремъл: Русия е в контакт с купувачи на петрол в Европа

Киев усложнява ситуацията, отбеляза Песков

17.02.2026 | 21:30 ч. 13
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия поддържа контакт с европейските купувачи на петрол, но ситуацията с доставките се усложнява от позицията на Украйна, която блокира транзита. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, предава ТАСС.

„В контакт сме с купувачи, но ситуацията тук се усложнява от позицията на Украйна“, отбеляза той.

Свързани статии

Унгария и Словакия, противно на позицията на Европейския съюз, отказаха да откажат висококачествени руски енергийни доставки на конкурентни цени. Украйна обаче блокира нефтопровода „Дружба“, който се използваше за такива доставки, от своята територия. Властите в Будапеща и Братислава поискаха от Хърватия да позволи на Адриатическия тръбопровод да продължи експлоатацията си, с което Загреб се съгласи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кремъл петрол Песков Русия Европа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem