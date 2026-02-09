IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Земетресение от 3,9 по Рихтер край българо-гръцката граница

Трусът е усетен в Гоце Делчев

09.02.2026 | 10:44 ч. 1
Снимка: НИГГГ към БАН

Снимка: НИГГГ към БАН

Земетресение с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в граничния район между Гърция и България.

По данни на Националния сеизмологичен център към БАН, трусът е станал днес в 09:08 часа.

Свързани статии

Епицентърът на земетресението е локализиран в района на село Зърнево на територията на Гърция. По информация на сеизмолозите той се намира на около 28 километра от град Драма, на 30 километра от Гоце Делчев, на 50 километра от Петрич и на приблизително 160 километра от София. 

До момента има данни трусът да е усетен в района на град Гоце Делчев и околните населени места.
.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

земетресение българо - гръцката граница
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem