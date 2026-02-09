Земетресение от 3,9 по Рихтер край българо-гръцката граница

Земетресение с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в граничния район между Гърция и България.

По данни на Националния сеизмологичен център към БАН, трусът е станал днес в 09:08 часа.

Епицентърът на земетресението е локализиран в района на село Зърнево на територията на Гърция. По информация на сеизмолозите той се намира на около 28 километра от град Драма, на 30 километра от Гоце Делчев, на 50 километра от Петрич и на приблизително 160 километра от София.

До момента има данни трусът да е усетен в района на град Гоце Делчев и околните населени места.

.