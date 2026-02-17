Счупиха стъкло на офис на "Величие" в София

Офис на партия "Величие" в София осъмна със счупено стъкло. От формацията на Ивелин Михайлов твърдят, че получават непрестанни заплахи. Подозират връзка между счупеното стъкло и палежа на колата на кмета на Бистрица заради разкрития за незаконни сметища, предаде БНТ.

Стъклото било счупено тази нощ. Алармата не се задействала. Работещите в офиса видели зеещата дупка на входната врата сутринта.

"Като насреща се виждаше, че една от картините, които са в офиса е паднала по лице. И действително установихме, че е хвърлен голям камък в офиса", съобщи Радослав Иванов от "Величие".

На място пристигнали представители на охранителната фирма на обекта както и полиция. Взели камъка като веществено доказателство. От "Величие" подозират връзка между счупеното стъкло и палежа на колата на кмета на Бистрица.

"Симпатизанти на "Величие" откриха, че има нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в Бистрица, включително и в реката, която е в близост, което доведе до нови скандали. Мога да кажа, че виждат хората, които са от подземния свят, които ги извършват тези неща врагове в наше лице. Аз също съм заплашван,

Ивелин Михайлов е заплашван, нашите близки са заплашвани", допълва Иванов.

Събират се и записи от камери в района на инцидента, за да се изясни кой е счупил стъклото.I