Тежка катастрофа между два автомобила край Благоевград

Пострадали са шофьорите на два амтомобила

17.02.2026 | 22:55 ч. Обновена: 17.02.2026 | 22:55 ч. 1
Снимка: БНТ

Тежка катастрофа на главен път Е-79 край Благоевград затруднява движението. Минути преди 20:00 часа тази вечер, два леки автомобила са се ударили. В следствие на удара, предницата на едната кола е сериозно смачкана, а другата се е обърнала на една страна край пътя, съобщи БНТ.

Пострадали са двамата водачи на автомобилите. Те са транспортирани до Спешния център на благоевградската болница за допълнителни изследвания.

Материалните щети и по двата автомобила са сериозни. На място има екип на "Пътна полиция" и разследващи, които ще изясняват причините.

В града вали дъжд и сняг. Свидетели на инцидента предполагат, че е възможно катастрофата да е станала заради мократа и хлъзгава настилка.

катастрофа Благоевград два автомобила
