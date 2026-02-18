ИТН: Служебното правителство можем спокойно да го кръстим „Петрохан“

На първо четене служебното правителство можем спокойно да го кръстим „Петрохан“, каза зам.-председателят на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов в кулоарите на парламента по повод представения от Андрей Гюров състав на правителство.

Вицепремиер в служебното правителство е юристът на Антикорупционния фонд Андрей Янкулов, т.е. в момента в служебната власт има неправителствена организация (НПО), която според публичната информация е „натискала“ МВР, за да потулва сигналите във връзка с „Петрохан“. Прави ми впечатление и министърът на земеделието е Иван Христанов, който беше пред хижата „Петрохан“, търсейки мотиви, че шестимата души са разстреляни от мафията в държавата. По-рано от МВР разбрахме, че жертвите са се самоубили, каза още Балабанов.

Избори ще се направят с тяхно МВР, както мечтаеше Асен Василев, тъй като Емил Дечев е бивш зам.-министър от кабинета на Кирил Петков, продължи Балабанов. Стоил Цицелков е изцяло тежък профил на „Продължаваме промяната-Демократична България“, който ще се грижи за провеждането на честни избори, каза още Балабанов и добави, че Доган стана добър, тъй като бащата на модела на задкулисието в България ще има двама министри – Хасан Адемов и Корман Исмаилов. По думите на Балабанов в служебния кабинет прозира тясно влияние на „Продължаваме промяната“.

Аз не вярвам нито на служебния кабинет, нито на опитите му за гаранция за честни избори и според мен тези, които от утре ще стъпят във властта, ще направят всичко възможно да потулят случващото се в Петрохан, каза Балабанов.

Питайте МВР и вижте дали има подаден сигнал от това НПО от съществуването му, каза председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов. Той каза още, че НПО-то на Калушев не е подавало сигнали към МВР, а Антикорупционният фонд е упражнявал натиск върху МВР.

Тошко Йорданов каза, че МВР е било заспало по времето на Николай Денков и Иван Демерджиев по отношение на сигналите. Даниел Митов в момента разкрива нещата, допълни Йорданов, цитиран от БТА.