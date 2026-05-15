Полицията с допълнителни действия за охрана на Вечното дерби

Предприети са допълнителни действия за охрана на обществения ред в навечерието на футболното дерби между отборите на „Левски“ и „ЦСКА", съобщиха от МВР.

Служители на СДВР, ГДНП, ГДЖСОБТ и ОДМВР ще следят за недопускане на противообществени прояви на територията на столицата.

Утре от 16.00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София ще се проведе футболната среща между отборите на ПФК „Левски“ и ПФК „ЦСКА“. Около стадиона ще бъде изградена зона за сигурност, а достъпът до спортното съоръжение ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове.

Вратите на стадиона ще бъдат отворени в 14.00 часа.

Ще бъдат извършвани проверки за установяване на извършители на противообществени прояви, както и лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия.

На контролно-пропускателните пунктове служителите на реда ще проверяват и за носене на забранени предмети и вещи - огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, ножове, палки, боксове, бутилки и др.

Малолетни ще бъдат допускани на територията на стадиона само с пълнолетен придружител и след предварително попълнена декларация, която може да бъде изтеглена и от интернет.

Ангажиментът за охрана на спортното събитие е на охранителни фирми, а на Столичната полиция – за обособяване на резерви за действия при необходимост и за подпомагане дейността на организатора.

Преди, по време и след провеждане на футболната среща, полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускане на противообществени прояви на територията на столицата.