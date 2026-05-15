Украински робот взриви сграда, контролирана от руснаците

Руските войски, скрити в изоставена жилищна сграда в Костянтиновка, вероятно са очаквали украински дронове да долетят отгоре. Вместо това атаката дойде на колела. Според видео кадри, споделени от 100-та отделна механизирана бригада на Украйна, осем руски войници от група за саботаж и разузнаване са проникнали в града и са влезли в изоставена сграда, за която украинските сили смятат, че е била предназначена да се превърне в база за бъдещи операции, пише в анализ за Forbes журналистът Дейвид Кириченко.

Бригадата заяви, че нейните командири са разработили роботизирана атака, след като близките украински войски са били счетени за недостатъчни, за да разчистят безопасно позицията. Използвани са три безпилотни наземни превозни средства. Едно от тях е служило като примамка. Друго, което според съобщенията е пренасяло 300 килограма експлозиви, е влязло в сградата от задната страна и се е взривило. Третото е доставило допълнително оборудване на украинските войски, обграждащи повредената сграда.

Ударът подчертава как безпилотните наземни превозни средства, или UGV, все повече излизат извън ролята си на логистика и евакуация и преминават към мисии за пряк щурм. Тъй като въздушните дронове пренасищат бойното поле и недостигът на работна ръка се засилва, както Украйна, така и Русия експериментират с роботизирани системи, способни да пренасят по-тежки товари в укрепени позиции и градски бойни зони. Украйна експериментира с натоварени с експлозиви наземни роботи от години.

В началото на 2024 г. бях с украинска част от 109-та териториална отбранителна бригада на полигон в Донецка област, докато войниците тестваха малко дистанционно управлявано превозно средство. По-късно същия ден те го напълниха с експлозиви и го вкараха в руски окоп.

"Наземните роботи имат огромен потенциал за комбинирана война, особено като средство за изтощаващ пряк огън за пехотата", каза Рой Гардинер, анализатор на отворени източници, който следи войната.

Дебора Фейрламб, съоснователка на фокусираната върху Украйна компания за рисков капитал Green Flag Ventures, ми каза, че UGV вече се използват в настъпателни операции.

"Те са от решаващо значение за намаляване на излагането на хора на опасни задачи", каза тя.

Но директните атаки може да не са първият приоритет за много украински подразделения.

Украински войник от 3-та щурмова бригада, който помоли да бъде наричан с позывным "Ел Греко" поради опасения за безопасността на семейството си, ми каза, че безпилотните наземни превозни средства обикновено се използват първо за логистика и евакуация, а след това за инженерни задачи като разминиране. Пряката огнева подкрепа, включително камикадзе или въоръжени атаки, е на последно място. Президентът Володимир Зеленски заяви миналия месец, че е поискал от украинския министър на отбраната и генералния щаб да осигурят доставка на поне 50 000 UGV през тази година.

"Разполагането на наземни дронове, особено за логистика, освобождава войски за други мисии", каза Клеман Молин, независим анализатор на отворени източници.

UGV, използвани в камикадзе мисии, все по-често се оборудват с оптични кабели за управление, които им помагат да устоят на електронно заглушаване, докато пренасят експлозиви към целта.

"Оптичните кабели и наземните роботи са създадени един за друг", каза Гардинер. Но избягването на заглушаването не прави наземните роботи неуязвими. "Около 75 до 80 процента" от UGV в крайна сметка се губят заради вражески FPV дронове, според Ел Греко. "Много малко се губят заради заглушаване; повечето се унищожават от FPV", каза той. Тази заплаха е допринесла за това наземните роботи да се превърнат в необходимост, а не в новост.

Според доклад на Kyiv Independent от август 2025 г., пристигането на елитната руска Rubicon дронна единица, специализирана в FPV дронове с дълъг обхват и оптични влакна, принуди украинските бригади около Костянтиновка да преосмислят логистиката на фронта. Костянтиновка също е подложена на нарастващ натиск от руски инфилтрационни групи, движещи се през гори, повредени предградия и разрушени сгради по краищата на града. Анализатори и украински наблюдатели твърдят, че малки руски подразделения все по-често се опитват да се скрият в мазета и изоставени къщи, принуждавайки украинските войски да провеждат трудни операции по прочистване в гъста местност. Тази среда благоприятства системи, способни да пренасят експлозиви до укрепени позиции, без да се налагат опасни пехотни атаки от близко разстояние.

За разлика от малките въздушни FPV дронове, наземните роботи могат да пренасят много по-големи експлозивни товари, което ги прави полезни срещу сгради и укрепени позиции. През юли 2025 г. присъствах на демонстрация на безпилотни наземни превозни средства (UGV) на украинската армия извън Киев, където Володимир Ровенски, офицер от Отдела за развитие на наземни системи за безпилотни системи на украинските въоръжени сили, заяви, че бойните операции съставляват само около 12% от мисиите на UGV към този момент, като повечето са фокусирани върху логистика, евакуация и инженерни задачи.

Ровенски заяви, че Украйна ще трябва да продължи да разширява ролята на UGV на бойното поле.

"Украйна трябва да инвестира в тези технологии и да създаде модерни системи, които в крайна сметка да намалят нуждата от пехота на фронтовата линия", каза Ровенски.

Сега, когато войната навлиза в петата си година, Украйна продължава да води асиметрична война срещу по-голямата руска армия, като същевременно се сблъсква с постоянни предизвикателства, свързани с личния състав. С засилването на градските сражения и нарастващия натиск върху човешките ресурси, роботите все по-често се използват за мисии, които преди се изпълняваха от пехотата.