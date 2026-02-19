IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 118

Патриархът отслужи панахида по повод 153 г. от гибелта на Левски СНИМКИ

Личността на Левски остава нравствен ориентир и пример за родолюбие

19.02.2026 | 19:00 ч. 2

БГНЕС

БГНЕС

1 / 9

С тържествена панихида беше отбелязана 153-ата годишнина от кончината на йеродякон Игнатий – Васил Левски. Богослужението беше възглавено от Българския патриарх Даниил, който заедно с архиереи, духовници и множество миряни отправи молитви за упокой на душата на Апостола, съобщава БГНЕС.

Патриархът подчерта значението на делото и саможертвата на Апостола на свободата, като припомни неговата безрезервна отдаденост на народа и вярата. 

"Личността на Левски остава нравствен ориентир и пример за родолюбие, честност и духовна сила. Подвигът на йеродякон Игнатий не е само историческа памет, а живо наследство, което ни задължава да пазим единството и вярата си“, каза още Патриархът.

Свързани статии

Панихидата обедини представители на държавни и обществени институции, ученици, общественици и граждани, които сведоха глави в знак на признателност. Бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Васил Левски, а присъстващите запазиха минута мълчание в негова памет.

В храма присъстваха държавният глава Илияна Йотова, председателят на 51-то Народно събрание Рая Назарян, новоназначеният премиер Андрей Гюров и още много политически фигури.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

патриарх Даниил панахида Васил Левски йеродякон подвиг Апостола на свободата саможертва
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem