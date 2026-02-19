Патриархът отслужи панахида по повод 153 г. от гибелта на Левски СНИМКИ

БГНЕС 1 / 9 / 9

С тържествена панихида беше отбелязана 153-ата годишнина от кончината на йеродякон Игнатий – Васил Левски. Богослужението беше възглавено от Българския патриарх Даниил, който заедно с архиереи, духовници и множество миряни отправи молитви за упокой на душата на Апостола, съобщава БГНЕС.

Патриархът подчерта значението на делото и саможертвата на Апостола на свободата, като припомни неговата безрезервна отдаденост на народа и вярата.

"Личността на Левски остава нравствен ориентир и пример за родолюбие, честност и духовна сила. Подвигът на йеродякон Игнатий не е само историческа памет, а живо наследство, което ни задължава да пазим единството и вярата си“, каза още Патриархът.

Панихидата обедини представители на държавни и обществени институции, ученици, общественици и граждани, които сведоха глави в знак на признателност. Бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Васил Левски, а присъстващите запазиха минута мълчание в негова памет.

В храма присъстваха държавният глава Илияна Йотова, председателят на 51-то Народно събрание Рая Назарян, новоназначеният премиер Андрей Гюров и още много политически фигури.