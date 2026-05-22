КТ “Подкрепа“: Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен

Кремена Атанасова, председател на Синдикат на административните служители “Подкрепа” заяви, че подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен. Тя подчерта, че в държавната администрация има растящо напрежение след като от Министерството на финансите обявиха намеренията си за механично съкращаване на разходите с 10% .

Синдикатът на административните служители към КТ “Подкрепа“ излезе с остра позиция и конкретни искания към властта, засягащи доходите, условията на труд и заетостта на хиляди служители.

Оттам изразиха и готовност за стачни действия.

"Аргументите срещу съкращенията на разходите за персонал в администрацията на калпак са редица. Но може би най-важният е, че няма как да подходим по един и същи начин навсякъде, при положение че не знаем каква е реалната ситуация във всички административни структури. Така че ние не казваме “не“ на реформата, казваме “да“, но на разумна такава – след анализ, след данни. Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен”, каза пред БНТ Атанасова.

Тя добави, че въпреки наличието на свободни щатни бройки в администрацията, в определени звена няма желаещи за работа.

“В Инспекцията по труда свободният щат е повече от 10%, защото там няма желаещи. Няма нито един кандидат на конкурсите, тъй като възнаграждението е 800 евро за човек с висше образование. Има и структури, които държат огромен свободен щат, за да получават допълнителни възнаграждения, навярно”, обясни Атанасова.