Съдът наложи само глоба от 2556 евро на Петьо Петров - Еврото

Софийският градски съд призна за виновен бившия следовател Петьо Петров по прякор Еврото за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание (глоба) от 2556 евро.

Присъдата подлежи на обжалване и протест. Освен това съдът отмени постоянния му арест и оттегли Европейската му заповед за арест.

Петьо Петров беше обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като той все още се издирва с Европейска заповед за арест.

То бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

Съдът призна Петров за виновен само за изготвянето на фалшиви документи.