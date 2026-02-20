IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

18-годишен прегази украинка на улица в Пазарджик

Жената е починала

20.02.2026 | 09:58 ч. 17
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Жена е починала, след като е била блъсната, докато пресича пътното платно на улица "Стефан Стамболов" в Пазарджик, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик, като поясняват, че водачът на автомобила е 18-годишен.

Те уточняват още, че сигналът е получен снощи около 22:20 часа, пробите за алкохол и наркотици на младия мъж, който е задържан за 24 часа, са отрицателни.

Починалата жена е на 48 години, украинска гражданка, пребиваваща законно в страната, добавят от полицията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пазарджик загинала жена
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem