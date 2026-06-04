Руската икономика е на ръба, Крим предупреждава гражданите да не се паникьосват

Владимир Путин е преживял нова вълна от военно унижение на фона на предупреждения, че конфликтът с Украйна тласка икономиката му до ръба на колапса.

Руското министерство на финансите и централната банка прогнозират, че бюджетният дефицит на правителството ще се увеличи до опасно ниво, ако Кремъл продължи с настоящите темпове на разходи за отбрана, според Bloomberg.

Суровото предупреждение дойде, след като Путин претърпя неуспехи на фронтовата линия, където ходът на войната все повече се обръща в полза на Украйна.

Без паника

Властите в Крим призовават гражданите да не се паникьосват на фона на продължаващия недостиг на бензин, като снимки показват опашки от автомобили, чакащи на бензиностанциите.

Руските войски губят територия за втори пореден месец, като анализ на данни от Института за изследване на войната (ISW) показва, че Украйна е възвърнала контрола си над повече земя, отколкото е загубила от силите на Путин през май.

Украинската армия е спечелила нетни 282 квадратни километра през месеца, показват данните, докато Киев приветства подобряващото се състояние на обширните бойни полета в южната и източната част на страната.

Това обаче не спря безмилостните бомбардировки на Кремъл срещу съседната страна с огромен нощен залп от ракети и дронове, убивайки най-малко 11 души, ранявайки десетки и хващайки в капан други.

Съкратени разходи за отбрана

На вътрешния пазар бяха предложени съкращения на разходите за отбрана, като служители съветват, че ще бъде трудно да се оправят претеглените финанси на Русия, без да се намери решение.

Въпреки това се появиха разногласия сред политиците, като висши служители на Министерството на отбраната и някои служители на Кремъл, ангажирани с изпълнението на целите на Путин от военното време, твърдят, че военните разходи трябва да бъдат защитени от съкращения.

Те твърдят, че намаляването на разходите за отбрана би нанесло значителни щети на икономиката, предвид големия брой предприятия, които зависят от военни договори.

Според няколко души, запознати с дискусиите, Путин е инструктирал служители на Министерството на финансите да идентифицират икономии в други области на бюджета, преди да обмислят намаляване на разходите за отбрана.

Източниците казаха, че мащабът на тези опасения не е бил публично оповестяван преди това.

И двама души, близки до правителството на Путин, разкриха, че Министерството на отбраната изисква допълнително финансиране.

Служители заявиха, че разходите за отбрана може да се нуждаят от допълнително увеличение тази година, за да се покрие бюджетната дупка, която може да достигне три трилиона рубли.

Съобщава се, че Путин е бил информиран за нарастващия фискален натиск от миналата година, което означава, че настоящите трудности не са го изненадали.

Те заявиха, че всяко решение относно мащаба на намаляване на разходите в крайна сметка е на президента, който има последната дума по всички важни бюджетни въпроси.

Когато започна работата по бюджета за 2026 г., длъжностните лица вече бяха наясно, че през втората половина на годината може да възникне недостиг на финансиране между 1,2 трилиона и 1,5 трилиона рубли.

Очакваше се тези средства да са необходими, ако нуждите от военни разходи се увеличат.

Източници, близки до руското правителство, заявиха, че първоначално плановиците са предположили, че войната в Украйна може да е към своя край след срещата между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска миналия август.

При този сценарий, намаляването на разходите за отбрана по-късно през 2026 г. изглеждаше разумно очакване.

Дебатът за приоритетите на разходите започна преди избухването на конфликта между САЩ и Иран и продължава оттогава, като остава активно обмислян от Путин и висши служители.

Дискусиите отразяват нарастващата загриженост в правителството, тъй като руската икономика е подложена на нарастващ натиск през петата година от пълномащабната война, принуждавайки Кремъл да прецени трудни финансови и политически избори.

Запознати с въпроса заявиха, че по-високите цени на петрола, предизвикани от конфликта в Иран, е малко вероятно да осигурят трайно решение.

Според тях цената на суровия петрол ще трябва да остане над 100 долара за барел поне една година, за да осигури значителен тласък на икономиката.

Дори тогава, твърдяха те, по-дълбоките структурни проблеми, засягащи икономическия растеж, инфлацията и банковия сектор, ще останат нерешени.

Съгласно тригодишната бюджетна рамка на Министерството на икономиката, простираща се до 2028 г., се очакваше разходите за отбрана да останат до голяма степен непроменени.

След като се увеличиха с около 30% през последните години, за да подкрепят значително увеличение на производството на оръжия, се прогнозираше, че индустриите, зависими от държавните договори за отбрана, ще нараснат само с 4 до 5% през 2026 г.

И след като намали прогнозата си за растеж през декември, Русия се насочва към рецесия.

Бюджетният дефицит удари дъното

Бюджетният дефицит на Русия достигна безпрецедентно ниво въпреки увеличението на приходите от петрол, свързано с конфликта в Близкия изток.

Официалните данни показват, че дефицитът за първите четири месеца на годината се е увеличил до 5,9 трилиона рубли, което се равнява на 2,5% от БВП, което е около половината от целта на правителството за цялата година.

Бюджетът е регистрирал дефицити през всяка от последните четири години, включително дефицит от 5,6 трилиона рубли през 2025 г.

Въпреки че настоящият дефицит остава под 3,8% от БВП, регистрирани по време на пандемията през 2020 г., руската икономика сега работи под много по-голям натиск от санкциите, докато ликвидните резерви във Фонда за национално благосъстояние са намалели с около 60% в сравнение с нивата преди нахлуването в Украйна.

Длъжностните лица базираха настоящия бюджет на относително предпазливи предположения, включително леко свиване на дефицита и постепенно намаляване на военните разходи.

В опит да поддържа фискална дисциплина и да спазва бюджетното правило на страната, правителството въведе увеличения на данъците тази година като част от по-широк опит за охлаждане на икономиката, обтегната от разходите по време на войната.

Очакванията, че договореното споразумение за войната може да облекчи финансовия натиск, не се оправдаха.

В резултат на това политиците сега са изправени пред предизвикателството да запълнят бюджетния дефицит, или чрез намаляване на разходите, или чрез идентифициране на допълнителни източници на доходи.

Правителствените служители също са скептични, че по-високите цени на петрола ще се запазят. В същото време силата на рублата добави към фискалните трудности, като намали стойността на приходите от износ.

В интервю за "Комерсант“ миналата седмица финансовият министър Антон Силуанов заяви, че е необходимо ограничаване на публичните разходи.

"Резервите не са безкрайни. Слабостта във финансите не може да бъде толерирана в контекста на такива мащабни трансформации в света. Трябва да подобрим ефективността на бюджетните разходи", каза министърът.

Хората трябва да са търпеливи

Това се случва, след като Сергей Аксьонов, назначеният от Русия ръководител на правителството на Крим, заяви във вторник, че хората трябва да бъдат търпеливи и спокойни на фона на недостига на бензин на полуострова, който Русия анексира от Украйна през 2014 г.

Крим страда от недостиг на гориво, след като украински атаки с дронове ограничиха доставките от съседна контролирана от Русия територия.

Повече от четири години след инвазията в Украйна през 2022 г., Русия е изправена пред почти ежедневни украински атаки срещу петролната си инфраструктура, докато западните санкции направиха износа на суров петрол по-скъп.

Аксьонов заяви, че са наложени ограничения върху продажбите на най-често използвания бензин, Аи-95, и че хората ще трябва да използват купони за гориво за покупки.

В Севастопол, най-големият град в Крим и традиционната база на Черноморския флот на Русия, се наблюдаваха дълги опашки на бензиностанциите.

"Не мога да заредя от два дни“, каза жителката Оксана Сенченко и добави: "Вчера нямаше бензин, а днес карам из града и няма бензин, нито 92, нито 95".

Севастопол работи по попълване на запасите, за да възобнови продажбите на бензин както обикновено от сряда, като продажбите ще се извършват само чрез купони за гориво във вторник, каза Михаил Развожаев, подкрепяният от Русия губернатор.

"Това е временна мярка“, каза той в приложението за съобщения Telegram рано във вторник. "Искам да подчертая: няма нужда да се редите на опашка рано сутрин или да прекарвате деня в чакане".

Зеленски няма да остъпва територии

Украинският президент Володимир Зеленски изключи възможността за отстъпване на територия, окупирана от руските сили, и заяви, че украинският суверенитет на Крим трябва да бъде възстановен.

И Украйна бавно взема превес, тъй като темпото на руското настъпление се забавя от края на 2025 г., спъващо се от нарастващата ефективност на фронтовите и среднообхватни удари на Украйна с дронове, според ISW.

Москва загуби контрол над около 120 квадратни километра (46 квадратни мили) през април, първия месец, в който силите ѝ се отказаха от повече територии, отколкото са завзели за две години и половина.

Въпреки това, руски войници все още са инфилтрирани в повечето райони, където Украйна си е върнала територия, съобщи ISW.

Руската армия редовно изпраща малки групи войници, за да заемат позиции по части от фронтовата линия и да се укриват там - тактика, предназначена да проправи пътя за по-късен напредък на по-големи групи войски.

Постиженията на Украйна през април и май - общо около 403 квадратни километра остават незначителни, представляващи около 0,4% от общата територия, държана от Русия.

Но въпреки това те сочат положителна тенденция за Киев, който се рекламира като наскоро поел надмощие в четиригодишния конфликт.

"Успешните кампании на Украйна за удари с дронове със среден и фронтов обсег ограничават способността на Русия да транспортира персонал до фронтовата линия и да снабдява и поддържа позиции на фронтовата линия“, съобщи ISW миналата седмица.

По-голямата част от постиженията на Украйна са в източната Донецка област, която Русия твърди за своя и се бори да я превземе изцяло, и в южната Запорожка област.

Оценките изключват аванси, заявени от Русия, но които ISW нито е потвърдила, нито е отрекла.