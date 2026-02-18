Снегът остави без ток 40 села и квартали в Габровско

Над 40 са вече селата и кварталите в община Габрово без електрозахранване, съобщиха от Общината във фейсбук страницата си. Информацията е актуална към 12:00 ч. По-рано от Общината съобщиха за 30 населени места и квартали без ток.

Зимната обстановка в община Габрово към 12:00 ч. днес остава усложнена, снежната покривка е 25 см. Продължава почистването в цялата община. Общинското предприятие „Благоустройване“ работи на терен в града с 18 машини. Пътните настилки са заснежени и проходими при зимни условия, на места има заледени участъци. Градските и извънградски линии на обществения транспорт се изпълняват. Община Габрово призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да шофират със съобразена скорост и да следят актуалната информация за зимната обстановка.

Без електрозахранване са Лесичарка, Раховци, Костенковци, Чарково, Ябълка, Фърговци, Генчовци, Балани, Поповци, Гайдари, Киевци, Гледаци, Богданчовци, Дивеци, Прахали, Гайтани, Думници, Чавеи, Пецевци, Костадини, Янковци, Златевци, Лоза, Армени, Негенци, кв. „Любово“, Варчевци, кв. „Етър“, Априлово, Григоровци, Нова махала, Бяла река, Водици, „Соколски манастир“, Кметчета, Драгоманци, Стойчевци, Велковци, Мичковци, Узуните, Междене, Горнова могила, Чукили, Геновци, Янкулица, Велчевци, Чехлевци, Гачевци, Трънето, Славовци, Мечковица, Врабци.

„Бурните и на моменти ураганни ветрове предизвикаха множество аварии по електроразпределителната мрежа в Североизточна България, като причиниха редица повреди по съоръженията и скъсаха проводници в участъци от мрежата“, съобщиха от „Енерго-Про“ на сайта си. Аварийните екипи на „Електроразпределение Север“ са мобилизирани и работят интензивно в тежките метеорологични условия, като в някои райони труднопроходими пътища затрудняват достъпа и забавят възстановяването на електроснабдяването, посочиха от дружеството и добавиха, че потребителите могат да подават сигнали за аварии на денонощния телефон на компанията: 0700 1616 61.