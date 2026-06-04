IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Европейският парламент няма да свали имунитета на Никола Минчев

Белгийската прокуратура искаше да го разследва

04.06.2026 | 07:36 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Европейският парламент няма да свали имунитета на българския евродепутат от "Обнови Европа" Никола Минчев по искане на белгийската прокуратура, съобщи "Политико". Прокуратурата искаше да го разследва във връзка със скандала за предполагаемо влияние на китайската технологична компания Huawei в европейските институции, предаде БНР.

Парламентарната комисия по правни въпроси е решила да отхвърли искането за сваляне на имунитета на Минчев. Освен него, имунитета си запазват малтийският социалист Даниел Атард и италианският евродепутат от Европейската народна партия Салваторе Де Мео.

Единственият,  чийто имунитет ще бъде свален, е италианецът Фулвио Мартушиело от ЕНП.

Разследването бе започнато от белгийската прокуратура през март 2025 г. заради съмнения за "активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент".

В действителност подозренията не бяха срещу Никола Минчев, а срещу асистента му Адам Мухтар. Именно Мухтар бе замесен в скандала с подкупи.

Над 20 адреса, сред които и кабинетът на асистента в Европейския парламент, бяха обискирани през март 2025 г. И по този повод белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е свързан с част от дейностите на Мухтар. Самият български евродепутат още тогава заяви, че ще съдейства на Европейския парламент да свали имунитета му максимално бързо.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

минчев европарламент имунитет сваляне
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem