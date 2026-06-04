Европейският парламент няма да свали имунитета на Никола Минчев

Европейският парламент няма да свали имунитета на българския евродепутат от "Обнови Европа" Никола Минчев по искане на белгийската прокуратура, съобщи "Политико". Прокуратурата искаше да го разследва във връзка със скандала за предполагаемо влияние на китайската технологична компания Huawei в европейските институции, предаде БНР.

Парламентарната комисия по правни въпроси е решила да отхвърли искането за сваляне на имунитета на Минчев. Освен него, имунитета си запазват малтийският социалист Даниел Атард и италианският евродепутат от Европейската народна партия Салваторе Де Мео.

Единственият, чийто имунитет ще бъде свален, е италианецът Фулвио Мартушиело от ЕНП.

Разследването бе започнато от белгийската прокуратура през март 2025 г. заради съмнения за "активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент".

В действителност подозренията не бяха срещу Никола Минчев, а срещу асистента му Адам Мухтар. Именно Мухтар бе замесен в скандала с подкупи.

Над 20 адреса, сред които и кабинетът на асистента в Европейския парламент, бяха обискирани през март 2025 г. И по този повод белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е свързан с част от дейностите на Мухтар. Самият български евродепутат още тогава заяви, че ще съдейства на Европейския парламент да свали имунитета му максимално бързо.