Две коли се удариха на пътя Пампорово - Чепеларе

Движението е възстановено

24.02.2026 | 18:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Движението по пътя Пампорово - Чепеларе временно беше ограничено заради катастрофа, но вече е възстановено, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Смолян.

Пътнотранспортното произшествие е станало между два леки автомобила - "Хюндай" с турска регистрация и "Ауди" с българска. В участъка в близост до бившата автогара водачът на автомобила с турска регистрация е навлязъл в насрещната лента и е ударил челно другата кола.

При сблъсъка е пострадала жена, пътувала в "Ауди"-то. Тя е транспортирана до МБАЛ - Смолян за преглед. Пациентката е в стабилно състояние, резултатите от рентгенова снимка и изследвания ще покажат какви са получените травми, уточниха от Спешното отделение в областната болница. Жената е с нараняване в областта на шията, според първоначалния преглед. В болницата е откарано и момче, пътувало в автомобила с турска регистрация. То също е в стабилно състояние, пише БТА. 

катастрофа пампорово чепеларе
