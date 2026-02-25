IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Правителството внася проект за втори удължителен закон за бюджета

Той ще важи до приемането на нов редовен бюджет за 2026

25.02.2026 | 07:42 ч. Обновена: 25.02.2026 | 09:49 ч. 28
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Днес правителството ще внесе в Министерския съвет проекта за втория удължителен закон за бюджета. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски. 

"Това може би идва като частична изненада", каза той и посочи, че тъй като не е ясно в каква ваканция ще излезе парламентът преди 19 март, са решили да внесат удължителния закон утре, за да бъде приет преди 19 март. 

''Основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г.", каза Клисурски и допълни: 

"Тоест удължителният закон ще важи докато не се приеме редовен - надяваме се такъв скоро да бъде приет".

Като "сравнително стабилно" определи Клисурски състоянието на фиска, но предупреди, че анонсираният от Теменужка Петкова излишък през януари - 212 милиона евро, върви към дефицит през февруари: "Към февруари това, което заварваме е дефицит около 900 млн. евро."

За парите за общините Клисурски обясни: "Ще им позволим да разходват не само колкото миналата година по същото време, а ако са събрали допълнително местни данъци и такси приходи, да могат целия този ресурс да го разходват." 

закон удължителен бюджет редовен клисурски
