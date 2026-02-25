Правителството внася проект за втори удължителен закон за бюджета

Днес правителството ще внесе в Министерския съвет проекта за втория удължителен закон за бюджета. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски.

"Това може би идва като частична изненада", каза той и посочи, че тъй като не е ясно в каква ваканция ще излезе парламентът преди 19 март, са решили да внесат удължителния закон утре, за да бъде приет преди 19 март.

''Основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г.", каза Клисурски и допълни:

"Тоест удължителният закон ще важи докато не се приеме редовен - надяваме се такъв скоро да бъде приет".

Като "сравнително стабилно" определи Клисурски състоянието на фиска, но предупреди, че анонсираният от Теменужка Петкова излишък през януари - 212 милиона евро, върви към дефицит през февруари: "Към февруари това, което заварваме е дефицит около 900 млн. евро."

За парите за общините Клисурски обясни: "Ще им позволим да разходват не само колкото миналата година по същото време, а ако са събрали допълнително местни данъци и такси приходи, да могат целия този ресурс да го разходват."