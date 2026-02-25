Ученици и студенти ще пътуват с карти за 1 евро в Бургас. От утре, 26 февруари, започва предварителната продажба на новите пакети за пътуване в градския транспорт на ученици, студенти и докторанти редовно обучение в училищата и университетите на града, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Мярката беше въведена по инициатива на кмета Димитър Николов и подкрепена единодушно от Общинския съвет.

Нейната цел е да насърчи младите хора да бъдат по-активни в образователния и обществения живот на града и да улесни свободното им включване в различни социални, спортни и културни събития.

Право на абонамент имат всички ученици, студенти и докторанти редовно обучение, които учат в учебни заведения на територията на Община Бургас и имат постоянен или настоящ адрес в общината. С месечни карти от 1 евро могат да пътуват и правоимащи ученици, които ползват услугата "Позвъни и се вози".

Новите пакети влизат в сила от 1 март, а предварителната им продажба ще бъде възможна от утре във всеки един от пунктовете за продажба на карти и билети – Транспортна къща, Автогара Юг, Автогара Запад и Терминал Меден рудник.

Абонаментите ще бъдат зареждани в съществуващите физически образци, а правоимащите, които досега не са изваждали карти, трябва да посетят Транспортна къща, където ще им бъде издадена персонализирани пластика.

Не се променят изискванията за документите, които се представят при издаване и зареждане – лична карта, служебна бележка от училище, студентска книжка и документ за настоящ адрес, в случай че се различава от постоянния по лична карта.

Както досега, се допуска закупуване на абонаменти за следващите два, три до шест последователни месеца, което спестява време и улеснява учениците и техните родители.

Предварителната продажба може да обхване най-късно месец септември, когато започва новата учебна година и е необходимо да бъдат предоставени нови документи.