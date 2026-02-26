IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

САЩ закриват българската секция на "Свободна Европа"

Това важи и за редакцията на румънски език

26.02.2026 | 08:55 ч. 25
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Българската служба на Радио "Свободна Европа" спира заради проблеми с финансирането. Това важи и за редакцията на румънски език,  съобщи в Х президентът на компанията Стив Капус.

„Това решение не е взето лекомислено и е продиктувано предимно от продължаващи бюджетни предизвикателства. Гордеем се с непоколебимата, балансирана журналистика, създавана от „Свободна Европа“ и „Европа Либеръ Румъния“ след завръщането им в България и Румъния през 2019 г. и сме благодарни на тези екипи за тяхната отдаденост на аудиторията – и на Радио Свободна Европа/Радио Свобода – през последните седем години.“, обявяват от централата.

Българската секция на Радио „Свободна Европа“ преустановява дейността си вероятно на 31 март

Екипът в София търси вариант, който да позволи продължаване на работата и обслужването на аудиторията, посочи източник от редакцията, пожелал анонимност, цитиран от "Евроком". В съседна Румъния директорът на местната служба Елена Вижулие Танасе определи новината като „лоша не само за колегите“, потвърждавайки крайната дата за затваряне на бюрото,

Съкращенията са част от по-широка политика на Вашингтон. Още през пролетта на 2025 г. Тръмп нареди мащабни съкращения в „Гласът на Америка“ и други медии, което засегна редица международни програми. Въпреки че

медията първоначално приветства съдебната победа срещу Тръмп

и опитите за съдебен контрол над решенията на Белия дом, финансовият натиск наложи окончателното спиране, пише Сега.

През ноември Тръмп спря финансирането на „Свободна Европа“ в Унгария и я закриха по искане на унгарския премиер Виктор Орбан. Тогава администрацията на САЩ посочи, че дейността на радиото не съвпада с националните интереси на страната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

свободна европа закрива тръмп редакция финансиране
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata