Оригиналният първообраз на българския трибагреник на 3 март в НВИМ

Знамето е било предназначено за българските доброволчески дружини в Руско-турската война

26.02.2026 | 10:23 ч. 16
Снимка: НВИМ

Снимка: НВИМ

Само на 3 март посетителите на Националния военноисторически музей (НВИМ) ще имат възможност да видят оригиналното знаме – първообраз на българския трибагреник и един от най-ценните символи на държавността. Светинята, която рядко напуска фондохранилището, ще бъде експонирана специално по повод Националния празник. Музеят ще работи с обичайното си работно време с входни такси, съобщават от екипа на НВИМ.

За първообраз на съвременното държавно знаме се счита трибагреникът, проектиран от Иван Параскевов, изработен от неговата дъщеря Стилияна Параскевова и предназначен за българските доброволчески дружини в Руско-турската война. На 8 май 1877 г. знамето е предадено на главнокомандващия на руската Дунавска армия с молба да бъде връчено на една от опълченските дружини. Поради нежелание на руското командване Българското опълчение да разполага със собствени знамена с национална символика това не се случва. Така знамето никога не се развява в бой, но остава в историята като първообраз на националния трицвет, разказват от музея.

„То е едно от първите знамена, при които цветовете бяло, зелено и червено са подредени в същата последователност, както в приетия по-късно български национален флаг. Именно тази последователност намира своето законово утвърждаване през 1879 г., когато Учредителното събрание приема чл. 23 на Търновската конституция, постановяващ: „Българското народно знаме е трицветно и се състои от бял, зелен и червен цвят, поставени хоризонтално.“ Смята се, че именно знамето на Стилияна е послужило като вдъхновение при формулирането на този текст. Цветовете и тяхната последователност остават непроменени в българската държавна символика до наши дни“, припомнят от НВИМ.

 

