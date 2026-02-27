Правната несигурност около и.ф. главен прокурор е вредна

6-часов дебат ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор по компетентност. Димитър Марков, директор на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) коментира, че решението е било очаквано, защото мнозинството във ВСС е сравнително предвидимо от доста време насам.

“Изненада ме фактът, че има кворум. Това е добър ход от страна на министъра на правосъдието, тъй като темата беше висяща в продължение на близо година", каза Марков в "България сутрин". Експертът подчерта, че многочасовият дебат е дал възможност да се чуят аргументите и на двете страни, изтъкна той.

"Недообмислените законодателни промени доведоха до тази ситуация. Според прокурорската колегия настоящият изпълняващ функциите главен прокурор е заварен случай. Тази правна несигурност е изключително вредна", смята Марков.

Има ли срок за произнасяне на Прокурорската колегия

Според директора на ЦИД няма да има кой знае какво решение.

"Когато и да се случи това заседание на Прокурорската колегия, в което ще бъде разгледан въпросът - може и да се случи много напред във времето, няма да има видима промяна в статуквото. С още няколко процедурни хватки ситуацията ще остане същата до избирането на ново НС, което да има консенсусно мнозинство, което да смени състава на ВСС", коментира Марков.

По думите му е критична квотата на парламента, тъй като без нея нов ВСС не може да има. "Въпросът вече беше поставян. Сега дори отново съдебната власт да избере своята квота, без избор от страна на парламента - ВСС от новия си състав не може да се конституира. Решаваща е ролята на НС. С променените мнозинства броят на гласовете, за да се премине ефективно към избор на нов ВСС, изглежда трудно", прогнозира Марков.

Реформи под обществен натиск и политическо влияние

Според него във всяко вътрешно напрежение в страната ще търсят начини от политическите сили да бъде използвано, поне в предизборната кампания.

"Видяхме вече позиция по отношение на реформата в съдебната власт. Има липса на концептуални идеи за реформа. Трябват ясни мерки, които да доведат до системна промяна в структурата и работата на прокуратурата. Скептичен съм по отношение на вземане не решение под обществен натиск", заяви Марков пред Bulgaria ON AIR.

Той определи проблема с общественото доверие като огромен.

"Това, което дойде от службата от европейския главен прокурор допълнително подкопава доверието в съдебната ни власт. Сегашният министър на вътрешните работи прави всичко, за да върне общественото доверие, че ще бъдат проведени честни избори", подчерта той.

Гледайте видео с целия разговор.