КНСБ: Промените в КСО са необходима стъпка

Приетите от Народното събрание промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са необходима стъпка към по-нататъшното усъвършенстване на допълнителното пенсионно осигуряване и по-ефективна защита на интересите на осигурените лица. Това е позицията на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) по повод гласуваните на второ четене вчера изменения, с които се въвежда мултифондовият модел в допълнителното пенсионно осигуряване.

Мултифондовата система позволява средствата на осигурените да се управляват според различен рисков профил в различните етапи от жизнения им цикъл, посочват от синдиката.

“Това създава условия за по-висока доходност в дълъг хоризонт, особено за по-младите поколения, без да се пренебрегва необходимостта от по-консервативен подход в годините преди пенсиониране”, се казва в позицията на КНСБ.

Синдикатът отчита като позитив и “поетапното намаляване на таксите и удръжките, което е в пряк интерес на осигурените лица“. КНСБ подкрепя промените и заради новия подход за определяне на гарантираната доходност и новия начин за определяне на гарантирания размер на пожизнената допълнителна пенсия, се казва още в позицията. Според синдиката няма основателни причини да се очаква, че законопроектът, както и конкретни негови норми, ще се отразят негативно върху правата на осигурените лица.

КНСБ не възприема и не споделя публично оповестените от КТ “Подкрепа“ критики по нормативните изменения на КСО, се посочва в позицията. Категорично не виждаме основателни аргументи за твърдението за противоконституционност на промените, респективно основания да се иска налагане на вето върху закона, заявяват от КНСБ.

По-рано днес от КТ “Подкрепа“ изложиха своите възражения по повод промените в КСО. Оттам съобщиха, че са изпратили предложение до президента Илияна Йотова да наложи вето на приетите изменения в КСО.