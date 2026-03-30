BGONAIR Live Новини Днес | 61

Сова, акула, хиена - защитиха още 40 животински вида

Това решиха страните по Конвенция на ООН

30.03.2026 | 12:47 ч.
Снимка Уикипедия

Страните по Конвенцията на ООН за защита на мигриращите видове одобриха днес включването в нея на 40 нови вида, които от сега нататък ще се ползват с международна защита. Това стана в края на 15-ата си конференция на страните по конвенцията, известна като КОП 15 и проведена тази седмица в Бразилия, предаде Франс прес.

Сред тези нови видове са полярната сова (Bubo scandiacus), станала известна от сагата "Хари Потър" и канадският крайбрежен бекас (Limosa haemastica), който прелита 30 000 км всяка година над двете Америки.

Списъкът включва и гигантската акула чук (Sphyrna mokarran), както и сухоземни бозайници, като ивичеста хиена (Hyaena hyaena), или водни бозайници, като гигантската видра (Pteronura brasiliensis).

Конференцията се проведе в Кампо Гранде, предаде NOVA.

Конвенцията е юридически обвързваща, което означава, че страните по нея имат законово задължение да защитават видовете, класифицирани като застрашени от изчезване, да запазват и възстановяват техните хабитати, да минимизират препятствията за миграцията им и да си сътрудничат помежду си за успешното им опазване.

Бразилия вече бе домакин на Конференцията на ООН за климата  - КОП 30, която се проведе през ноември миналата година в град Белем.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

