Юрген Клоп става старши треньор на Реал Мадрид от лятото

Германският специалист вече е подписал договор с клуба

30.03.2026 | 12:54 ч. Обновена: 30.03.2026 | 12:54 ч. 3
Снимка БГНЕС

Германският специалист Юрген Клоп ще бъде новият старши треньор на Реал Мадрид, според журналиста Франсоа Гаярдо, предава БТА.

58-годишният Клоп вече е подписал договор с клуба. Продължителността на споразумението не е уточнена. Той ще поеме ръководството на отбора това лято, независимо от резултатите на Реал Мадрид под ръководството на настоящия наставник Алваро Арбелоа.

На 12 януари Реал Мадрид обяви напускането на Чаби Алонсо като старши треньор, а Арбелоа го замени.

Клоп е ръководител на футболния отдел в Ред Бул от началото на 2025 г. Той напусна поста си на мениджър на Ливърпул през лятото на 2024 г. Преди това германецът тренираше Борусия Дортмунд и Майнц 05.

