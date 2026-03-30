Tропическият циклон Нарел оцвети небето в Западна Австралия в червено ВИДЕО

Небето над залива Шарк Бей в Западна Австралия се оцвети в зловещо кървавочервено преди тропическият циклон Нарел да достигне сушата – феномен, който според експерт е причинен от прашна буря, напоена с желязо.

Циклонът Нарел премина през Западна Австралия в петък, удряйки щата на около 900 км северно от Пърт, в района на купата за храна.

Видео, заснето в караванния парк Шарк Бей в Денхам в петък и споделено в социалните медии, показва прашна буря, обхванала града, оцветявайки небето в наситено червено.

Джесика Лингард от Бюрото по метеорология каза, че силните ветрове и ръждивочервените, богати на желязо почви в района са създали спектакъла. Пилбара, центърът на австралийската желязна руда, е на по-малко от 400 км североизточно от Денхам.

"Нарел просто се е развълнувал, вдигайки праха от пейзажа и го изтласквайки през места като Шарк Бей преди циклона“, каза Лингард, цитирана от The Guardian.

Тя добави, че кадрите са се получили благодарение на перфектната комбинация от фактори - силни ветрове, суха земя и фотографи на правилното място, за да преживеят всичко това.

Онслоу в северозападната част на Западна Австралия преживя подобно явление през януари, когато гръмотевични бури във вътрешността на страната генерираха силни ветрове, които изтласкаха червен прах чак до бреговата линия.

Нарел влезе в историята, като стана първата бурна система от над 20 години, достигнала сушата в три от щатите и териториите на Австралия.