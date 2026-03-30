Има ли "Левски" нов собственик? Говори Наско Сираков

Има ли нов собственик "Левски" или не? От няколко дни циркулира информация, че "сините" ще обявят новия си спонсор и собственик на клуба на 24 май, когато отбелязват 113 години от основаването си.

Договорът на компанията "Палмс Бет", която в момента издържа финансово клуба, изтича през август тази година. Очаква се новият спонсор и собственик да е финансов фонд от чужбина, като преговорите са пред финализиране, остава да се уточнят дребни детайли, твърдяха източници от "Левски".

Мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков обаче опроверга тази информация, като заяви, че разговори се водят, но нищо още не е подписано.

Ето какво написа той:

"Уважаеми левскари,

Във връзка с поредната вълна от публикации, в които се говори за "финализирани сделки", "непосредствена смяна на собствеността" и се цитират анонимни "източници, близки до преговорите", съм длъжен да внеса яснота.

Към настоящия момент няма подписано споразумение за прехвърляне на акции на ПФК "Левски", няма взето решение за промяна в собствеността, не е представяна банкова гаранция и не се водят преговори по конкретна оферта.

Спекулациите по темата обслужват единствено интереса на сензационни заглавия и целят да подведат привържениците на "Левски".

По правило не коментирам всеки слух, но в случая се внушава наличие на решения и договорки дни преди рестарта на футболното първенство и се чувствам длъжен да ги опровергая категорично.

Искам да бъда пределно ясен и по още една тема: В "Левски" последователно работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор и няма да спрем да правим постъпки в тази посока. Подобни разговори са се водили и могат да се водят и занапред.

Всяка реална промяна в структурата на собствеността ще бъде обявена официално, след финализиране на всички необходими договорености и при спазване на действащото законодателство и футболните регулации. Първи за това ще научат привържениците на "Левски" чрез официалните канали на клуба.

Призовавам медиите да подхождат по-отговорно към темите, свързани с бъдещето на "Левски". Благодарен съм за интереса, но вярвам, че той трябва да бъде съпроводен и с нужното уважение към фактите.

Благодаря и на всички левскари за вниманието, търпението и загрижеността. Уверявам ви, че всяка важна стъпка за развитието на "Левски" ще бъде обявявана открито, навреме и единствено по официален път.

Наско Сираков

Президент на ПФК "Левски" и председател на Надзорния съвет"