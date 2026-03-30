Законът за лобизма е приет, но може би трудно приложим

Закон за прозрачност и представителство на интереси или т. нар. Закон за лобизма беше приет от ресорната парламентарна комисия на второ четене. Според PR експертът Пепи Димитрова хубавата новина е, че закон има.

“Беше приет единствено и само защото беше заложен в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Законът за лобизма ни беше нужен от много години", коментира Димитрова в предаването "България сутрин".

Тя е на мнение, че от този закон няма да произлезе нищо, а дори и да бъде направен регистър, в него няма да се впише никой. Според Димитрова това е най-сигурният начин, че никаква прозрачност няма да бъде постигната.

PR експертът добави, че “най-странното нещо в този закон е, че казва, че човекът трябва да се самоопредели като лобист, като човек, който защитава нечии интереси, и веднъж направил го - вече подлежи на санкции”.

Каква е целта на закона?

Директорът на правна програма в Центъра за изследване на демокрацията Димитър Марков коментира, че целта е била България да има правна рамка на представителството на интереси, подобно на други страни от Европейския съюз.

Марков открои три проблема, които потенциално биха могли да направят опасен Закона за лобизма.

"Първото нещо, което е много важно, е, че този закон е първата стъпка - втората стъпка е какво ще възпроизведе Министерството на правосъдието като подзаконова уредба. Второто нещо е, че законът не прави разлика между обществен, личен и групов интерес. Лобизъм и застъпничество са две различни неща. Законът не е прецизен. Третото нещо е как ще се прилага законът, как ще се извършат проверките", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

Според Димитрова обаче законът е пълен с противоречия. “Освен това е заложено "да генерира бюрокрация, което не е ясно до какво ще доведе”, добави PR експертът.

"В България най-големият проблем е правоприлагането. Голяма част от законите, които съществуват, е спорно доколко работят", каза Марков.

