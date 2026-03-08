В проекта на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: Начин на живот" разговаряхме с Радослава Тодорова - Рори за активния човек на бъдещето и системите за дълголетие.

Специалистът акцентира върху движението и грижата за тялото като устойчива житейска стратегия.

"Физическото и психическото здравословно състояние са едно цяло и не би трябвало да ги разграничаваме. Чрез тренировки върху тялото - спорт и всякакви активности, по този начин превантивно се грижим за нашия мозък и психично състояние", каза треньорът и нутриционист.

Тя ясно разграничава активния човек на бъдещето от този, който всеки ден ходи на фитнес.

"Това е човекът, който успява правилно да се грижи за себе си цялостно - чрез спорт, храна, сън... Наричам го хибриден подход - в спорта и всичко извън залата", отбеляза Тодорова.

Активният човек на бъдещето е този, който осъзнава, че спортът е част от начина ти на живот, категорична бе тя и обърна внимание на вглеждането във вътрешното Аз.

"Това е едно осъзнаване. Психичното здраве силно се влияе от спорта. Имаш физическо натоварване, повишаваш нивата на серотонин, нивата на хормоните, елиминираш тревожността", обясни треньорът и нутриционист.

По думите на госта е ключово да изградим правилни навици,

което става в дългосрочен план.

"Крачките са всеки ден по нещо малко. Хаковете може да са дрени неща в ежедневието ни - достатъчно сън, качествена храна, достатъчно вода, разходка навън. Много е важно също с кого се обграждаме. Ако искаме дългосрочно да постигаме целите си, трябва да се обграждаме с хора, които ни стимулират да бъдем по-добрата версия на себе си", коментира Рори.

Според нея не искаме просто да живеем повече години, а дълголетието да бъде качествено - "да бъдем активни, да се грижим за себе си".

Радослава Тодорова изтъкна, че добрата визуална форма не означава на 100 процента здрав човек.

"Не трябва да прекаляваме с тренировките, те трябва да бъдат в баланс с целия ни ежедневен ритъм. Хората да слушат телата си и на първо място да спортуват за здраве", подчерта треньорът.

Нутриционистът поясни, че ако няма здравословен проблем, няма причина да се изключват групи храни от менюто ни. Тялото ни трябва да приема есенциални макроелементи от всякакви групи храни, а най-грешното нещо е да изключим въглехидратите.