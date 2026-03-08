От хор "Йоан Кукузел" до Ватикана и "Нотр Дам"

Византийският църковен певец и композитор Йоан Кукузел е приет в императорския двор благодарение на ангелския си глас. Това разказа в ефира на "Операция История" Таня Доганова-Христова - създател и дългогодишен художествен ръководител на световноизвестния камерен хор за старинна църковна музика "Йоан Кукузел Ангелогласният".

В предаването тя сподели интересни истории за живота и творчеството на бележития музикант, роден през 1280 година.

"Той е приет в императорския двор, когато императорът нарежда да бъдат събрани всички деца от страната, които могат да пеят. Той е едно от първите деца, които императорът приема и ги обучава специално като най-големите музиканти на онова далечно време - 13-14 век. Живеейки в императорския двор, той е попил огромно богатство, което има Византия като музика, като звук, като поетика, възпитание, отношение, всичко", разказа Христова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ Йоан Кукузел е първият европейски композитор, който достига такива върхове, каквито е трудно да си представим.

"Това е преди Моцарт, Бетовен, Бах. Можете да си представите, че тази музика, която ние слушаме от Йоан Кукузел, е музика на нашия народ. Защото в неговите произведения са вплетени мелодиките от нашата народна песен", посочи още певицата. "За мен музиката на Йоан Кукузел, изобщо и музикотворчеството, това е вътрешната енергия, която се показва. Трябва да знаем, че музиката е преди всичко израз на душата", заключи Таня Доганова-Христова.