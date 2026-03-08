IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
56-годишната Хедър Греъм си хвана по-младо италианско гадже

Актрисата излиза с 49-годишен италиански режисьор

08.03.2026 | 23:45 ч.
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Хедър Греъм отново привлече вниманието на феновете.

56-годишната холивудска актриса се появи на плажа в Мексико с новия си приятел. Звездата демонстрира впечатляваща фигура и завидна увереност, като позира в бял бански по време на романтична ваканция в Тулум. До нея беше италианският режисьор Микеле Чивета, който, според снимките, изглежда напълно запленен от актрисата.

Микеле Чивета сподели няколко кадъра от пътуването им в своите Instagram истории. На една от снимките Хедър Греъм лежи на плажа с ръце, вдигнати над главата, като демонстрира стройната си фигура и стегнат корем. Към кадъра режисьорът добавя кратко, но възхитено описание – „Русалка в морето“, което предизвика вълна от реакции сред последователите му.

Цялата статия четете и вижте снимки на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

хедър греъм
