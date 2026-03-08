Забравете стагфлацията: защо инфлацията може рязко да спадне?

Стагфлацията отново е тема на разговори на Уолстрийт, но един от водещите икономисти казва, че това не е вероятно. За съжаление, това е така, защото той вижда икономиката да се забавя до такава степен, че инфлацията да се срине. Стагфлацията, проблемна комбинация от висока инфлация и нисък икономически растеж, беше в центъра на вниманието тази седмица, след като войната в Иран доведе до скок в цените на петрола, пише Business Insider.

Дейвид Розенберг, президент на Rosenberg Research, отхвърли тази перспектива, тъй като според него е по-вероятно инфлацията да се срине до края на годината. Причината е, че по-високите цени на петрола вероятно ще тласнат американската икономика към свиване на разходите, феномен, при който високите цени карат потребителите да ограничат разходите си, което в крайна сметка води до обратното движение на цените, каза той в интервю за Business Insider.

„Мисля, че инфлацията ще се повиши през следващите няколко месеца, но до края на годината ще се срине“, каза Розенберг. „Този шок в търсенето, който наблюдаваме в момента, ще доведе до още по-голямо понижение на инфлацията до края на годината, отколкото ако не го имаше“, добави той.

Американските инвеститори се разделиха с акции и облигации тази седмица на фона на опасения, че по-високите цени на петрола в крайна сметка могат да се отразят на потребителските цени.

Международният бенчмарк Brent crude се покачи с 9% до над 92,80 долара за барел в петък, след като пазарите усвоиха информацията, че войната продължава.

Априлските контракти за West Texas Intermediate crude междувременно се покачиха с над 13% до над 91,31 долара за барел, най-високото ниво от септември 2023 г.

Скокът предизвика сравнения с петролните шокове от 70-те години, когато инфлацията се ускори и вкара САЩ в стагфлационен спад.

Макар че САЩ може да преживеят кратък стагфлационен период поради краткосрочното въздействие на по-високите цени на петрола, Розенберг смята, че общото въздействие върху търсенето ще надделее над инфлационното въздействие с течение на времето.

Инфлацията е в дългосрочна тенденция на забавяне.

Икономиката даде няколко признака, че инфлацията се забавя в дългосрочен план – и вероятно ще продължи да се забавя, въпреки покачването на цените на енергията.

Розенберг посочи паричното предлагане M2, което е мярка за паричния запас в икономиката, който влияе на инфлацията. Според данни на Федералния резерв растежът на паричното предлагане M2 е в застой на около 4% през последната година.

Фед няма да спасява пазарите. Централната банка даде ясно да се разбере, че планира да задържи лихвените проценти стабилни, за да поддържа инфлационните очаквания стабилни. Въпреки скока в цените на суровия петрол, пазарите все още очакват само две или три понижения на лихвите до края на годината, според инструмента CME FedWatch.

Реалните доходи са понесли удар. Растежът на заплатите, коригиран с производителността, също нараства с около 1% годишно, което е около половината от нивото отпреди година, каза Розенберг.

Икономическият растеж се забавя. Реалният растеж на БВП също се забавя. Икономиката е нараснала с 1,4% на годишна база през четвъртото тримесечие, според Бюрото за икономически анализи, което е значително по-ниско от върховите нива през последните години.

„Това, което ще се случи, е, че този масивен натиск върху реалните доходи и покупателната способност ще доведе до дефлация или дефлация в други части на икономиката. Това е, което хората пропускат“, каза Розенберг.

Макар перспективата за спадане на инфлацията да изглежда нелогична предвид страховете, които в момента разтърсват пазарите, икономиката е преживяла подобни ситуации, в които инфлацията е спаднала драстично след скока на цените на петрола.

Розенберг посочи случая, когато петролът скочи след руската инвазия в Украйна, което доведе до пик на инфлацията от около 9% през лятото на 2022 г. Растежът на цените обаче бързо се охлади през следващата година, тъй като потребителите се оттеглиха и Федералният резерв повиши лихвените проценти.

Цените на петрола също скочиха до около 150 долара за барел през лятото на 2008 г., точно когато икономическото забавяне набираше скорост. През третото тримесечие на същата година общата инфлация спадна до 2,6% за третото тримесечие, спрямо ръст от 7,9% през предходното тримесечие, според Бюрото по статистика на труда.

„Това са фундаменталните фактори, а всичко останало, включително цената на петрола, е просто фонов шум“, каза Розенберг.