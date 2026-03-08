5 цвята, които ще са най-актуални за пролет 2026: от бебешкосиньо до масленожълто

Слънцето, покачващите се температури, все по-дългите дни... Последната седмица ни въведе в пролетта, поне духом, а това означава да започнете да мислите за всички визии, които ще дебютирате скоро. Но за да се справите правилно и да се облечете като експертите, трябва да сте в крак с тенденциите, които ще бъдат на мода тази пролет – 2026 г. И не говорим само за това кои силуети, стилове и видове дрехи ще бъдат на мода, но и кои цветове ще бъдат актуални през преходния сезон.

Ще ви кажем кои цветове ще бъдат на мода през идните месеци, така че да можете да ги добавите в гардероба си.

А ето и кои ще са 5-те най-модерни цветове за пролетта на 2026 г., които не бива да липсват от стайлинга ви:

1. Бледо „руж“ розово

Розовото се завръща тази пролет на 2026 г. в най-мекия си вариант. Набавете си риза със силует Oxford в бебешко или руж розово, която можете да съчетаете с шапка с козирка в същия нюанс. Тази риза и въпросната шапка, могат да се комбинират с всичко – черен класически панталон, спортен клин или светли дънки. Идеята е да поддържате елегантна, но и семпла естетика. Освен това бледорозовият оттенък е много подобен на белия, което го прави също толкова универсален вариант, но с допълнителен щрих яркост и модерен стил.

