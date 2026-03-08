Психичното здраве е един от фундаментите на качеството на живота. Все по-големият натиск над съвременния човек - заради технологиите, непрестанните вълни от информация и предизвикателството да намериш баланса между личния и професионалния живот, прави така, че пъзелът се нарежда все по-трудно.

Клиничният психолог д-р Цветелина Шопниколова от ДКЦ "Черни връх" изтъкна важността на физическото благополучие и начина, по който се грижим за тялото си.

"Това е основата, от която можем да преминем към втория стълб - социалното и професионално развитие. Начинът ни на живот се преплита тясно с приноса, който даваме към професията и обществото", каза тя в проекта на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: Начин на живот".

По думите на д-р Шопниколова третата важна част е духовно-психоемоционално и любовно-романтичният контекст.

"Събуждането към Аза, към вътрешния ни свят. Дълбокото вслушване в нас - кои сме ние, защо сме тук и каква е водещата звезда за нас. Всеки човек е на различно ниво встъпил в тази практика, важно е да е в комфорт със себе си и да се научи да чува тялото и душата си", подчерта специалистът.

Според нея е позитивно, че вече се говори за ментално здраве, тъй като преди около десетилетие това се е приемало като форма на слабост. Вече повече хора посещават психолози и психотерапевти.

"Динамиката е различна, икономическата и социална среда е различна, геополитиката е различна, животът се развива с бързи темпове. Човек се претоварва, ние имаме някакъв капацитет. Все по-често говорим за придобивки, но се отдалечаваме от емоциите си. Кой споделя за пътуването към нас, дали някой влага ресурс в пътешествието дълбоко в мен", посочи още д-р Шопниколова.

Тя съветва насоката да бъде навътре, а не навън, защото навън не можем да променим случващото се, но вътре в себе си можем да променим възприятието как и какво правим.