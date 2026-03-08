IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Отвара с билки за добро храносмилане

Ето кои са билките

08.03.2026 | 23:58 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Градинският чай/салвията и розмаринът се използват не само за придаване на вкус на нашите ястия, като печено и пържено месо, риба, сосове за паста и т. н. или за приготвяне на ароматизирана сол или галета. Народната медицина винаги е използвала тези билки при различни заболявания, а съвременната наука потвърждава полезните свойства на тези подправки.

Знаете ли, че отварата, приготвена с двете билки, се смята за чудесна напитка за добро храносмилане? 

Някои ползи от розмарина за здравето

  • Подпомага храносмилането – Розмарин традиционно се използва за облекчаване на подуване, газове и дискомфорт след храна. Той стимулира храносмилателния процес и може да намали тежестта в стомаха. 
  • Може да има карминативен ефект – Това означава, че подпомага отделянето на газове и намалява стомашен дискомфорт след тежки или мазни ястия. 
  • Антиоксидантни свойства – Съдържа мощни антиоксиданти, които помагат за защита на клетките от оксидативен стрес. 
  • Антимикробни ефекти – Активните съставки в розмарина имат естествено действие срещу определени бактерии, което допринася за свежест и подкрепа на общото здраве. 
  • Поддържа циркулацията – Някои традиционни източници свързват розмарина с подобряване на кръвообращението и тонуса на тялото. 
  • Полезен е за косата – Изплакването на корените на косата с охладена отвара от розмарин подобрява растежа ѝ и намалява косопада, сочат изследвания. 

Източник: Отвара от розмарин и градински чай за добро храносмилане 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

храносмилане подуване на корема розмарин
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem