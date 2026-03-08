Отвара с билки за добро храносмилане

Градинският чай/салвията и розмаринът се използват не само за придаване на вкус на нашите ястия, като печено и пържено месо, риба, сосове за паста и т. н. или за приготвяне на ароматизирана сол или галета. Народната медицина винаги е използвала тези билки при различни заболявания, а съвременната наука потвърждава полезните свойства на тези подправки.

Знаете ли, че отварата, приготвена с двете билки, се смята за чудесна напитка за добро храносмилане?

Някои ползи от розмарина за здравето

Подпомага храносмилането – Розмарин традиционно се използва за облекчаване на подуване, газове и дискомфорт след храна. Той стимулира храносмилателния процес и може да намали тежестта в стомаха.

Може да има карминативен ефект – Това означава, че подпомага отделянето на газове и намалява стомашен дискомфорт след тежки или мазни ястия.

Антиоксидантни свойства – Съдържа мощни антиоксиданти, които помагат за защита на клетките от оксидативен стрес.

Антимикробни ефекти – Активните съставки в розмарина имат естествено действие срещу определени бактерии, което допринася за свежест и подкрепа на общото здраве.

Поддържа циркулацията – Някои традиционни източници свързват розмарина с подобряване на кръвообращението и тонуса на тялото.

Полезен е за косата – Изплакването на корените на косата с охладена отвара от розмарин подобрява растежа ѝ и намалява косопада, сочат изследвания.

