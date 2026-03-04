ПСС: В планините е слънчево, ясно и тихо

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините е слънчево, ясно и тихо, посочиха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. Следобед над масивите от Западна България ще се увеличи високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.