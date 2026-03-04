Палмовата мазнина е демонизирана, имитиращите продукти са не по-малко вредни

За забрана на имитиращите млечни продукти в хранителната промишленост, магазини и заведения за обществено хранене настояват лекари. По думите на д-р Андрей Велчев на дневен ред е съдържанието на палмовата мазнина в продуктите и вечната заигравка с трансмазнините.

“Изумително е как един и същи дебат стои в общественото пространство поне 4-5 години и когато конкретното министерство няма какво да каже, пуска статистика за тоновете", коментира председателят на Сдружение "За достъпна и качествена храна" в "България сутрин".

Палмовата мазнина се демонизира

Д-р Велчев коментира, че палмовата мазнина се демонизира като безкрайно вредна. “Ако беше така, сигурно трябваше да забраним голяма част от нещата, с които сме свикнали. След като има консумация на такива продукти, има и търсене. Води се като нечестна битка, в която без аргументи се казва палмова мазнина. Не се говори, че животинските мазнини са не по-малко вредни", коментира експертът.

Д-р Велчев отбеляза, че 50% от пакетираните продукти в Европа съдържат имитиращи в себе си продукти.

"Пример е палмовата мазнина, която е навсякъде влагана. Потребителските нагласи се променят. Все по-често се избират друг тип продукти, които са на растителна основа. Трансмазнините трябва да се разглеждат от медицинската общност по-детайлно и дали животинските на моменти не са малко по-вредни от другите", настоя експертът пред Bulgaria ON AIR.

Всичко е въпрос на контрол

"Контрола го има, въпросът е колко е ефикасен. Има превес и към интерес и на големи производители. Не само в България животновъдите са представени пред тъжната статистика, че намалява консумацията на млечни продукти. Не можем със забрани да се справим с потребителски тенденции", анализира председателят на Сдружение "За достъпна и качествена храна".

Д-р Велчев призова за анализиране на данните.

"Не може през четири-пет месеца основна тема да бъде колко вредни са имитиращите продукти. Храната трябва да е основен приоритет. Това, че на един продукт пише, че е без добавена захар, не означава, че няма такава. По същия начин, ако пише, че няма добавена палмова мазнина - не означава, че няма естествена такава, в допустими рамки", обобщи той.

