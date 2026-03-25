Кои ирански лидери са оцелели и кои са били убити?

Съюзниците са ликвидирали голям брой високопоставени ирански длъжностни лица на фона на бързо нарастващите щети от въздушните удари и все по-голямото количество разузнавателна информация

САЩ и Израел са убили голям брой от най-висшите ирански лидери по време на военната кампания, започнала в края на февруари, включително върховния лидер аятолах Али Хаменеи и шефа на сигурността Али Лариджани. Ето един поглед върху иранските лидери, които са загинали при нападението, и тези, които са оцелели.

Аятолах Али Хаменей

Възраст: 86, потвърдено, че е убит

Позиция: Върховен лидер на Ислямската република

Али Хаменеи имаше последната дума по всички въпроси, свързани с националната сигурност на Иран, като върховен лидер. 86-годишният Хаменеи беше ключова фигура в движението, довело до свалянето на шаха през 1979 г., и наследи революционния лидер Рухола Хомейни като върховен лидер през 1989 г. Хаменеи беше на власт по време на предишни репресии срещу антиправителствени протестиращи и беше мишена за недоволството. В средата на февруари той предупреди, че Иран е готов да отвърне на всеки американски удар.

Али Лариджани

Възраст: 67, потвърдено, че е убит

Позиция: Секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран

Бивш военен офицер в Корпуса на ислямската революционна гвардия, Али Лариджани ръководеше най-мощния орган за сигурност в Иран – Върховния съвет за национална сигурност – и беше главният дипломатически посредник и изпълнител на убития върховен лидер Али Хаменеи.

Преди конфликта той беше изпратен в съседните страни, за да заплаши с ответни мерки, ако позволят да бъдат нанесени американски удари от техните територии, и ръководи бруталното репресиране, при което миналия месец загинаха хиляди протестиращи.

Лариджани беше натоварен от по-възрастния Хаменеи да изпълнява някои от най-трудните дипломатически задачи на Иран. Той беше изпратен да се срещне с руския президент Владимир Путин тази година, а през 2024 г. съобщи на сирийския диктатор Башар ал-Асад, че Иран се отказва от него.

Голамреза Солеймани

Възраст: Началото на 60-те години, потвърдено, че е убит

Позиция: Като ръководител на силите „Басидж“, Голамреза Солеймани изигра ключова роля в бруталното потискане на протестиращите в Иран.

Според правителството на САЩ и Европейския съюз, които наложиха санкции на някои от лидерите на тази твърдолинейна доброволческа сила от 700 000 души, тя е била решаваща за убийството на хиляди протестиращи по време на националните антирежимни демонстрации през януари.

Масуд Пезешкиан

Възраст: 71, предполага се, че е жив

Позиция: президент на Иран

По професия лекар, Масуд Пезешкиан беше избран за президент през 2024 г. с програма за политически, социални и икономически промени. Той също така беше обещал да възобнови преговорите със САЩ за прекратяване на санкциите.

Той беше все повече изтласкван встрани, тъй като не успя да овладее икономическата криза, а ядрените преговори с Вашингтон не доведоха до споразумение.

Али Шамхани

Възраст: 70, потвърдено, че е убит

Позиция: Секретар на Съвета за отбрана на Иран

Али Шамхани ръководеше Съвета за отбрана на Иран, орган, създаден през август 2025 г. след войната през юни, за да помогне за изработването на военна стратегия за време на война. Шамхани беше тежко ранен при израелски въздушен удар миналата година. Преди това той ръководеше Съвета за национална сигурност и някога е командвал иранския флот.

Мохамад Багер Галибаф

Възраст: 64, предполага се, че е жив

Позиция: Председател на иранския парламент, военен координатор

Консервативен политик, Мохамад Багер Галибаф има тесни връзки с полицията и Корпуса на ислямската революционна гвардия, който контролира ракетната програма на Иран. Ключова фигура в репресиите срещу масовите протести, той преди това е бил командир на аерокосмическите сили на ИРГК, след това шеф на иранската полиция, преди да стане кмет на Техеран.

Генерал Мохамад Пакпур

Възраст: 65, потвърдено, че е убит

Позиция: Командир на Корпуса на ислямската революционна гвардия

Генерал Мохамад Пакпур беше назначен за шеф на ИРГС след смъртта на предшественика му, Хосеин Салами, при ударите срещу Иран през юни 2025 г. Преди това Пакпур беше командир на сухопътните сили на ИРГС, които отговарят за защитата на иранската територия и участваха в тазгодишното потушаване на демонстрантите, протестиращи срещу режима и начина, по който той се справя с влошаващата се икономика на Иран.

Азиз Насирзаде

Възраст: 62, потвърдено убит

Длъжност: Министър на отбраната

Азиз Насирзаде, най-висшият цивилен лидер в отбраната на Иран от 2024 г., преди това беше заместник-началник на щаба на конвенционалната армия, иранските въоръжени сили. До 2021 г. той беше командир на иранските въздушни сили.