Ще убием ли сега шест невинни македонски говеда?

Строгите закони наЕвропейския съд отново поставят на изпит съвеста на държавните институции. Те трябва да решат съдбата за шест мъжки говеда, минали през границата от Северна Македония край кюстендилското с. Гюешево преди дни.

Добитъкът е заловен, настанен е във временен животновъден обект на Общината, докато комисия от оторизирани наши и македонски служби се произнесе как трябва да се постъпи в случая, съобщава БНР.

Говедата са забелязани в землището на с. Гюешево, а кметът Татяна Георгиева сигнализирала веднага за тях. Заловени са и са транспортирани до временен животновъден обект. Оттук насетне от Областната комисия за контрол на храните, граничните и общинските власти ще решават как де се постъпи с тях.

Преди години кравата Пенка наруши граничните забрани, като влезе от Сърбия при кюстендилското с. Олтоманци. Съгласно европейските нормативи, след като е влязла от страна извън ЕС, трябваше да бъде умъртвена. Стана международен проблем и накрая кравата беше пощадена и стопанинът и от с. Копиловци я гледа години наред в стадото си.

Сега се чака решение за съдбата на шестте невинни македонски говеда нарушители.