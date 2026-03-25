Операция „Спасете другаря Орбан“

ЕС Брюксел изисква обяснения от Унгария за обвиненията, че Орбан от години информира Русия за поверителните срещи на ЕС Седемдесет години след съветската интервенция в Будапеща Русия се опитва отново да оформи унгарската политика. Този път не с танкове, а с тайни операции, дезинформация и натиск върху изборния процес. Моментът е критичен: Виктор Орбан, който блокира в Брюксел европейската помощ за Украйна, отива на изборите на 12 април по-отслабен, отколкото някога през дългия си мандат, пише El Mundo.

Опозицията на партията „Тиса“, ръководена от Петър Магяр, успя да излезе начело в някои проучвания в кампания, която води страната към избори с висок риск за системата, изградена от управляващата партия „Фидес“. За Владимир Путин загубата на Орбан не би била само политически неуспех: това би означавало да загуби своя доверен човек в ЕС. Ето защо „хората на Кремъл“ в Будапеща са готови дори да инсценират опит за покушение срещу Орбан, за да го измъкнат от изборната яма, в която се намира.

Москва е възложила операциите си за влияние на Агенцията за социално проектиране, структура, специализирана в дигитална дезинформация и политическа пропаганда. Това не е просто някаква консултантска фирма: тя е инструмент за влияние, за да спаси такъв актив като Орбан, който й служи за подкопаване на европейското единство, забавяне на решенията относно Украйна и превръщане на всеки Европейски съвет в преговори, при които Москва на практика седи в съседната стая.

Според вътрешен документ на руската разузнавателна служба СВР, публикуван от „Файненшъл таймс“, руски агенти стигнаха дотам, че предложиха „повратна точка“ за „спасяване“ на кампанията на Орбан: инсцениране на фалшив опит за убийство, който да позволи да се промени фокусът на предизборния дебат, да се изведе дебатът от икономическото влошаване и да се пренесе в сферата на сигурността и страха, с призив към национална лоялност. След като загубиха аргументативната битка поради изтощението на властта, руската логика вече не е да убеждава с пропаганда, а да шокира с факти. Не да убеждава, а да промени мисловната рамка на избирателя. Кремъл отрича това, но пресслужбата на руското посолство в Будапеща и самият руски посланик Евгений Станиславов атакуваха „Маджар“, обвинявайки го в разпространяване на лъжи.

Москва вече е изпратила в Будапеща екип за намеса в парламентарните избори, ръководен от Сергей Кириенко, дясната ръка на Владимир Путин по отношение на управлението на режимите от бившия социалистически блок. Официалната му длъжност е заместник-директор на президентската администрация на Русия. Мисията му в момента е да организира кампания в социалните мрежи, насочена срещу Магяр и неговата партия „Тиса“. Изглежда, че стратегията на правителството на Орбан в социалните мрежи досега е била малко ефективна. След като изпробва — без достатъчен успех — подобни методи в Молдова, Москва сега прилага същия наръчник в държава-членка на Съюза.

Миналата година Кириенко успешно пое задачата да подпомогне победата на прокремълския кандидат Бадра Гунба на президентските избори в Абхазия, територията, откъснала се от Грузия под защитата на Москва. Така той спечели доверието на Путин, за да насочва руското влияние по-пряко. На закрити заседания в унгарския парламент са обсъждани предупрежденията на разузнавателните служби за присъствието на руски политически стратези в Будапеща.

В самата бюлетина ще се появят познати признаци на „руските трикове“, като дублираните кандидати.

Повтаряйки случилото се на някои местни и регионални избори в Русия, на тези избори се появиха кандидати със същото име като опозиционния лидер, Петер Магяр. Планът е да се раздели гласовете и да се отнеме подкрепата на истинския кандидат. През 2021 г. опозиционният общински съветник Борис Вишневски обяви, че двама съперници в Санкт Петербург не само са приели същото име като него, но и почти идентичен външен вид, за да объркат избирателите.

В тези дни в коридорите на Брюксел скандалът е в разгара си, след като „The Washington Post“ публикува, че унгарският външен министър Петър Сиярто се обажда на Сергей Лавров по време на почивките между европейските срещи, за да му предава в реално време какво се обсъжда и какви решения могат да бъдат взети. Правителството на Орбан поддържа по-тесни връзки с Русия от всяко друго в Европа. Унгария е редовен потребител на руска енергия, като в момента купува повече руски газ, отколкото преди Кремъл да започне тоталната си война срещу Украйна през 2022 г., въпреки санкциите, наложени от ЕС и САЩ.

От началото на мащабната инвазия унгарският министър Сиджарто е пътувал 16 пъти до Москва. А миналата седмица той отново се присъедини към аргументацията на Кремъл, като осъди предполагаема украинска атака срещу газопровода „ТуркСтрийм“ – точно този тип разказ, от който Москва се нуждае, за да представи Киев като заплаха за европейските енергийни интереси.

През 2025 г. Путин похвали Орбан като „лидер, който представлява националните интереси“ и заяви, че Европа „ще се възроди“ под ръководството на политици като министър-председателя. Като жест на приятелство Путин току-що предаде двама украински военнопленници от унгарски произход, които преди това бяха изразили проруски настроения в пропагандни клипове на Кремъл, излъчени от унгарските държавни медии. Руският лидер дори заплаши да прекъсне доставките на енергия за Европейския съюз, но след това смекчи думите си, като заяви, че Русия снабдява надеждни партньори като Унгария и Словакия: още едно послание за мобилизиране на избирателите на Орбан. Всички тези изявления и жестове на Путин по отношение на Унгария, както и скритото влияние на Русия, сочат, че унгарските избори в крайна сметка ще се превърнат в геополитически въпрос.