Тежки загуби за Русия след неуспешен щурм

Александър Сирски, главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, заяви, че руските сили са извършили 619 щурмови операции между 17 и 20 март 2026 г., но не са успели да пробият украинската отбрана и са понесли тежки загуби по време на настъплението.

Сирски каза, че украинското командване е предвидило ескалацията и е подсилило фронтовите части предварително, което е позволило на силите да поемат и спрат атаките.

Основните усилия са били концентрирани по направленията Покровск и Александровск, където руските сили са извършили най-голям брой нападения. Украинските позиции близо до Покровск са били атакувани 163 пъти, а други 96 нападения са регистрирани в сектора Александровск, пише Defence Express.

В други сектори също са се водили продължителни боеве. Руските сили са извършили 84 щурмови действия близо до Константиновка, докато общо в направленията Очеретине, Лиман и Купянск са се провели над 150 сражения. Боевете по линията на съприкосновение са останали интензивни, с многократни опити за пробив на украинските позиции.

Въпреки мащаба на офанзивата и използването на големи резерви, руските сили не постигнаха целите си. Сирски заяви, че украинските войски са спрели офанзивните действия в няколко сектора и са принудили руските части да се прегрупират. В някои райони продължават високоинтензивните боеве, но темпото на атаките е намаляло.

Украинският командир подчерта цената на неуспешната офанзива.

Той каза, че руските сили са загубили над 6090 убити или ранени военнослужещи по време на четиридневните щурмови операции. Общите седмични загуби достигнаха приблизително 8710 убити и тежко ранени военнослужещи.

Според Сирски, руското командване е ангажирало голям брой войски в повтарящи се фронтални атаки, често описвани като „месни атаки“, които разчитат на продължителен натиск, а не на маневриране. Тези тактики доведоха до висок процент на жертви, без да се постигне пробив.

Украинските сили също така унищожиха множество части руска военна техника и оръжия по време на отбранителни операции. Както отбеляза украинското военно ръководство, предварителното подсилване на частите с личен състав, оръжия и боеприпаси е изиграло ключова роля за поддържането на отбранителната стабилност.

Сирски каза, че руските сили се опитват да се прегрупират и да разположат допълнителни части, докато се подготвят за по-нататъшни атаки. Той добави, че руските плановици изглежда разчитат на влошаващите се метеорологични условия, за да намалят ефективността на украинското въздушно разузнаване, операциите с дронове и артилерията.

В оперативно отношение украинските сили комбинираха артилерия, дронове и укрепени позиции, за да разстроят настъпващите части. В някои райони войските преминаха към „активна отбрана“, провеждайки локализирани контраатаки, за да си възвърнат инициативата.

Сирски отбеляза, че украинските войски са запазили сплотеност под постоянен натиск и в някои сектори са поели инициативата. Той отдаде резултата на координираните командни решения и устойчивостта на фронтовите части.