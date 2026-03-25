Защо демокрациите обичат данъчното облагане, а автокрациите го мразят?

Ведна студена зимна вечер през 1773 г. десетки механици и занаятчии, носещи брадви и тояги, се отправили към Грифинс Уорф в колониалния Бостън. Те се нарекли „Синове на свободата“. В рамките на няколко часа те хвърлили 90 000 паунда товар от три кораба в пристанището на Бостън. Този товар бил британски чай.

Бостънското чаено парти, както е известно сега, често се припомня като доказателство за дълбоко вкоренената и рефлективна опозиция на американците срещу високото данъчно облагане. Но има един проблем с този познат разказ: той е неверен. Британското правителство искаше да намали, а не да повиши митата върху чая, за да подкрепи приходите на Източноиндийската компания – корпорация, неразделна част от британския колониален проект – след като сривът на европейски банков балон остави компанията почти неплатежоспособна. Парламентът, като част от спасителна сделка, предлагаше на компанията нова корпоративна данъчна облекчение. Хората в американските колонии не бяха „за“. Самюъл Адамс, един от основателите на „Синовете на свободата“ и по-късно подписал Декларацията за независимост, осъди акта в писмо до Бенджамин Франклин, твърдейки, че той би бил „въведение в монополи“, които той смята за „опасни за обществената свобода“, особено когато са „под ръководството и влиянието на правителството“.

Истината за Бостънското чаено парти би била малко повече от забавна историческа любопитна информация, ако не беше емблематична за широко разпространено и последващо неразбиране на историята на САЩ. В американския живот съществува дългогодишен троп, който отъждествява данъчното облагане с тиранията. Но през цялата история, както в Съединените щати, така и по света, обратното се е доказало като вярно. Свободните, демократични страни са склонни да бъдат страни с високи данъци, защото данъчното облагане и демокрацията се подсилват взаимно. Гражданите на демокрациите са по-склонни да плащат данъци, защото имат думата за това как се управлява тяхното правителство. Високите нива на приходи, които произтичат от това, позволяват на правителството да осигури добър живот на своите граждани, като засилва вярата им в демократичната система и насърчава тяхното участие. Освен това институционалният капацитет, от който правителствата се нуждаят, за да облагат населението си с данъци – както за събиране на данъци, така и за управление на приходите – прави това правителство по-способно да действа в други области и следователно по-добре да изпълнява обществените искания. Тираните, от друга страна, избягват налагането на данъци, защото се страхуват от задълженията, които идват с всякакво разчитане на данъчни приходи. Данъчното облагане създава механизъм за отчетност и принуждава деспотите да заемат позиция, която не искат – тази на зависимост от народа си.

Глобалният модел на данъчно облагане и представителство е повече от корелация. Всъщност именно данъчното облагане е провокирало издаването на Магна Харта, една от най-ранните харти, която утвърждава идеята, че властта е едновременно ограничена и легитимирана от съгласието на управляваните. В Англия през 1215 г. крал Джон и група бунтовни барони се стремят да постигнат споразумение, наред с други въпроси, относно исканията на краля за по-високи данъци. Полученият документ твърди, че за да наложи извънредни данъци, кралят трябва да свика благородниците и да получи „общото съгласие на кралството“ – система за оторизация, която е трябвало да бъде организирана и защитавана от избран съвет от 25 барона. Въпреки че са необходими векове, за да се развие предложеното представително събрание, то в крайна сметка се превръща в това, което днес е Британският парламент, пише Foreign Affairs

Представителството не ограничава правомощията на наследниците на Джон да събират данъци; напротив, ролята на Парламента дава нов авторитет на кралските искания, улеснявайки набирането на приходи. Във Франция, за разлика от това, събранието от времето на стария режим, известно като Генерални щати, никога не се превръща в ефективен законодателен орган. В резултат на това не е имало институционално ограничение върху данъчните искания на френските крале, но също така и механизъм за насърчаване на спазването на правилата от страна на благородниците. Властта на тези монарси е била номинално абсолютна, но те постоянно са били затруднени от финансови затруднения. Тогава, както и днес, режимите са имали тенденция или да имат представителство и високи данъци, или деспотизъм и ниски данъци.

Днес страните, които събират най-много данъчни приходи, са и тези, които постигат най-високи резултати по международни показатели за демократични практики. Най-строгите сравнителни анализи на демокрацията идват от Института „Разновидности на демокрацията“ към Университета в Гьотеборг, включително индекса на избирателната демокрация V-Dem, който отчита избирателното право и честността на изборите; свободата на изразяване, печата и сдружаването; и други стълбове на демократичната практика. В 17-те страни, класирани в първите десет процента от индекса на избирателната демокрация, данъците на всички нива на управление съставляват средно повече от 35 процента от БВП на всяка страна. В Дания, която постоянно оглавява списъка, данъците съставляват 44 процента от БВП.

В най-слабо демократичните страни в света, от друга страна, данъците обикновено съставляват сравнително малък дял от БВП. В Турция например данъците съставляват 24% от БВП. Тази тенденция се наблюдава дори в големите икономики. В Русия данъчните приходи съставляват приблизително 30% от БВП, въпреки че данните могат да се различават в зависимост от източника; в Китай делът е само 20%.

Тази динамика се проявява най-ясно в страни, които носят „проклятието на ресурсите“. Тези държави, богати на минерали или други природни ресурси, често се управляват от авторитарни правителства и имат добивни икономически системи, които пречат на богатството на страната да достигне до нейните граждани. В такива случаи природните ресурси предоставят на лидерите алтернатива на данъчното облагане; когато лидерите могат да изкопаят богатство от земята, те не са задължени да го събират от своите граждани. Те имат малък стимул да се държат отговорни пред хората и могат да избегнат исканията за отчетност, които обикновено произвежда система, зависима от данъчното облагане. Този фокус върху добива също така изключва необходимостта от разработване на компетентни бюрокрации, които могат да администрират стабилна данъчна система, изостряйки неефективността и корупцията, които толкова често измъчват авторитарните страни. Проклятието на ресурсите е проклятие на ниското данъчно облагане.

Съединените щати , които отдавна имат относително ниски данъци в сравнение с други развити демокрации, би било разумно да се поучат от този урок. Общите данъчни приходи на САЩ представляват около 26% от БВП, в сравнение със средната стойност за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от около 34%, с 35% в Канада, 34% в Япония и Обединеното кралство и 38% в Германия. Освен това, разходите на САЩ отдавна надхвърлят относително оскъдните си данъчни приходи; федералният дефицит на САЩ за 2025 г. е около 1,8 трилиона долара.

Статутът на щатския долар като световна резервна валута може да се разбира като своеобразно проклятие на Съединените щати за ресурси.

През последните десетилетия Вашингтон използва несравнимия си достъп до кредити, за да финансира огромни, силно регресивни и все по-непопулярни данъчни облекчения. Дългът на населението в момента е над 30 трилиона долара, а миналогодишното законодателство за намаляване на данъците – на което мнозинството американци се противопоставиха, според анкета на Wall Street Journal – повиши прогнозите за дълга още повече. До 2030 г. се очаква той да достигне 108 процента от БВП, което е дори по-високо от нивото му по време на Втората световна война.

Тъй като втората администрация на Тръмп подкопава и политизира Службата за вътрешни приходи (IRS), тези недостици на приходи ще се изострят. През 2025 г. една четвърт от работната сила на федералната данъчна агенция и повече от три четвърти от висшето ѝ ръководство бяха изтласкани от администрацията. Тази безпрецедентна загуба е рязък обрат за агенция, която беше на стръмно възходяща траектория. Законът за намаляване на инфлацията от 2022 г. предостави на IRS прилив на ново финансиране, което позволи на агенцията да започне да модернизира остарялата си техническа инфраструктура, да увеличи отдавна изчерпаната си работна сила и да инвестира в нови програми, за да направи плащането на данъци по-лесно и по-сигурно. Но голяма част от това финансиране беше върнато от републиканските представители в Конгреса и с масивните съкращения на персонала миналата година, напредъкът на агенцията спря. В момента около 600 милиарда долара данъци не се събират ежегодно, най-вече защото IRS няма капацитет да държи отговорни онези с високи доходи, които декларират по-ниски доходи. Според проучване на Yale Budget Lab, скорошните съкращения на работната сила в крайна сметка ще намалят приходите със стотици милиарди повече.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също се опита да въведе система от мита чрез фиат, заявявайки в речта си за състоянието на Съюза през февруари, че с течение на времето митата „значително ще заменят съвременната система на данък върху доходите“. Тарифният режим със сигурност е донесъл лични облаги на президента – свидетелстват за подаръците, които е получил от чуждестранни лидери, търсещи намаляване на американските мита – но печалбите няма да се разпространят в публичната хазна. Дори една стабилна и последователна система от мита просто не би могла да замести приходите, генерирани от данъци върху доходите. Митата на президента са прилагани толкова хаотично и с толкова чести отмени, че значително намаляват ограничения потенциал за приходи, който са имали. Освен това, дори приходите от мита, които са събрани досега, може да се наложи да бъдат възстановени след решението на Върховния съд през февруари, което отхвърли налагането на широки мита от Тръмп съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия.

Желанието на Тръмп да затрудни набирането на средства от населението за правителството на САЩ може да изглежда странно решение за някой, който се стреми да консолидира властта. Но когато се разглежда в светлината на връзките между данъчното облагане и представителството, подходът на администрацията към данъчното облагане се вписва в по-широка авторитарна кампания. Саботирайки способността на щата да набира приходи, Тръмп оставя бъдещите лидери във фискална усмирителна риза, която ще направи много по-трудно осъществяването на скъпи, но популярни инвестиции в области като образование, здравеопазване, грижи за децата и инфраструктура. Ще бъде трудно да се поддържа общественото доверие в стойността на електоралната демокрация, ако щатът е твърде беден, за да приложи политиките, които мнозинството изискват.

По този начин фискалната ерозия представлява фундаментално предизвикателство за американската демокрация, но повечето американски политици мислят твърде тясно за това как би изглеждала една обновена данъчна система. В допълнение към рехабилитацията на данъчната администрация на САЩ и реформирането на данъчния кодекс, за да се гарантира, че най-богатите в страната плащат справедлив дял, политиците трябва да са готови да обмислят повишаване на данъците за средната класа. Особено тези отляво трябва да се откажат от ангажимента за ниско, но прогресивно данъчно облагане, което нито обръща консолидацията на богатството, нито увеличава адекватни приходи.

Американците от ляво-центристкия център са склонни да вярват, че по-прогресивната данъчна система ще разреши изкривяванията в американската демокрация. Тези наклонности изглеждат достатъчно разумни: в продължение на десетилетия след Втората световна война високите данъци върху доходите и наследството помагаха за предотвратяване на екстремна концентрация на богатство, а тяхното намаляване играе пряка роля в създаването на съвременната олигархия на страната. От 1976 г. насам, горният един процент от домакинствата в САЩ наблюдаваха многократно спадане на средните данъчни ставки, а делът им от икономическия пай се удвои. Тези домакинства сега държат около 40 процента от цялото богатство в Съединените щати. Най-богатите от тях сега плащат по-нисък дял от доходите си под формата на данъци, отколкото горната средна класа. През същия 50-годишен период, долните 90 процента от домакинствата са наблюдавали спад на дела си от около една трета до една четвърт от общото богатство на САЩ, а данъците им не са намалели.

Но прогресивното данъчно облагане не е всичко и единствено в егалитарната икономическа политика. Европейските демокрации разчитат в голяма степен на данък върху добавената стойност, данък върху потреблението, прилаган на всеки етап от веригата на доставки. Подобно на фискалния си братовчед данъка върху продажбите, ДДС се прилага за стоки и услуги и е относително регресивен. Съединените щати събират само около 17 процента от общите си данъчни приходи от данъци върху потреблението, в сравнение със средно 31 процента в страните от ОИСР. Именно чрез тези относително регресивни данъци тези страни финансират щедрите социални програми, които помагат за поддържане на доверието на гражданите в правителството.

Прогресивното данъчно облагане не е всичко и единствено решение на егалитарната икономическа политика.

Съединените щати използват подобен регресивен данък – широкообхватен данък върху заплатите – за да финансират основните си програми за социална сигурност, социалното осигуряване и здравното осигуряване за възрастни хора. Преди появата на тези публични програми в средата на ХХ век, една трета от възрастните американци са били бедни, а възрастните хора са били по-малко склонни да гласуват от хората на средна възраст. Но социалното осигуряване е превърнало възрастните хора в най-надеждните избиратели на Съединените щати, защото програмата им е давала време, ресурси и стимул да участват в демократичната политика. По думите на политолога Андреа Кембъл, програмата е „създала граждани“. Въпреки алармизма от страна на противниците на социалното осигуряване, ревизирана система за данък върху заплатите, която включва доходи, понастоящем изключени от данъка, като например доходи, получени над тавана на данъка върху заплатите, би финансирала социалното осигуряване за неопределено време.

Много демократи, критикуващи десетилетията данъчни облекчения за най-високоплатените, предлагат да се отговори на недостига на приходи чрез повишена прогресивност. Но увеличенията на данъците, които предлагат за най-високоплатените в страната, са твърде оскъдни, за да повлияят смислено на консолидацията на богатството, а намаленията, които предлагат за тези, които са далеч в горната средна класа, биха били изключително скъпи, изключвайки големи нови инвестиции в мрежата за социално осигуряване. Изчезващо малко членове на Конгреса са били склонни дори да споменат възможността за повишаване на широкообхватните данъци.

Данните от проучвания и гласувания обаче показват, че страховете на политиците от репресии срещу избирателите са преувеличени. Данъкът върху продажбите и данъкът върху заплатите са популярни, въпреки че тези данъци често са най-скъпите за домакинствата с ниски и средни доходи, а американските избиратели редовно повишават както прогресивните, така и широкообхватните данъци чрез гласуване на щатски и местни нива. През последните години населени места в Калифорния, Мисури, Небраска, Северна Каролина и други места гласуваха за повишаване на данъците върху продажбите. Гласоподавателите в Аризона, Колорадо и Масачузетс одобриха повишаване на прогресивните данъци върху доходите за финансиране на образователни програми.

За да започнат сериозен разговор за това как да се реформира данъчната система на САЩ, политиците на страната ще трябва да намерят смелост. Реформирането на системата трябва да започне с овластяване на IRS (Данъчната служба на САЩ): ефективната и безпристрастна данъчна служба е едновременно икономическа необходимост и демократичен императив. Но политиците трябва също така да мислят много по-обширно за менюто от федерални данъци, с които разполагат.

Данъците подкрепят демокрацията, като едновременно предотвратяват или намаляват прекомерното богатство, което корумпира политическите институции, и набират достатъчно приходи, за да поддържат добре функциониращо правителство, което инвестира в обществени блага като образование и здравеопазване. Слабата и отслабваща прогресивна данъчна система на Съединените щати не постига нито една от тези цели.

Възстановяването на данъчната система няма да е лесно. Но предизвикателството на начинанието е предизвикателството на американската демокрация: да се убеди обществеността, че си струва да се плаща за тяхното правителство.