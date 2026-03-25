Война с Иран може да засегне 55% от световното население – какво е „Кръгът Юкси“?

С нажежаването на войната между САЩ и Израел срещу Иран призракът на ескалацията представлява сериозна икономическа, политическа и геополитическа заплаха не само в Близкия изток, но и в най-гъсто населената и динамична част на света: Източна, Югоизточна и Южна Азия.

„Кръгът Юкси“, кръстен на китайския град в центъра му, има радиус от около 2500 мили и обхваща около 55% от световното население – Индийския субконтинент, Китай, Япония, двете Кореи и всички членове на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН). През последните четири десетилетия този регион се радваше на ръст на БВП от около 5% годишно, движен от разширяването на индустриализацията, търговията, селскостопанската производителност и урбанизацията. Това доведе до изключително повишаване на благосъстоянието на хората и до изместване на икономическата география на света далеч от Североатлантическия басейн. Но всички тези постижения могат да бъдат сериозно застрашени от текущите събития в Персийския залив, пишат за Responsible Statecraft старши научният сътрудник Картик Санкаран и Саранг Шидоре, директор на програмата „Глобален Юг“ в Института Куинси.

Според Международната енергийна агенция от 20-те милиона барела суров нефт и нефтопродукти, които преминават през Ормузкия проток всеки ден, 80% са предназначени за Азия. Сред големите азиатски икономики зависимостта от нефта, преминаващ през Ормуз, е висока като цяло, но някои държави са дори по-уязвими от други.

Китай и Индия разполагат с големи запаси от въглища (и увеличават производството на възобновяема енергия), така че вносът на петрол и газ съставлява по-малко от половината от цялото енергийно производство в двете най-населени държави в света. Въпреки това, около 50% от този внос и в двата случая идва от Персийския залив, като по-голямата част преминава през пролива Хормуз. Тайланд също получава около половината от петрола си от региона.

Този дял е много по-висок сред ключовите съюзници на Вашингтон в Източна Азия. Япония и Южна Корея разчитат на Персийския залив за почти всички свои енергийни нужди, като по-голямата част от вноса им на изкопаеми горива преминава през пролива. Филипините също внасят повече от 90% от цялото си петрол от региона.

Повишенията на цените на петрола ще имат непропорционално голямо въздействие върху тези страни. Вече се наблюдава голям скок в цените на финансовите контракти, базирани на петрола, като бенчмаркът Брент (добив от Северно море) се търгува на 109 долара за барел към момента на написването на тази статия. Но това все още е далеч под цената от 155 долара за барел на физическия барел суров петрол от Дубай или Оман, която отразява по-добре това, което азиатските купувачи всъщност плащат.

Самите цени не отразяват мащаба на потенциалните сътресения в региона, които ще се разпространят по многобройни канали както на макроикономическо, така и на човешко ниво, заплашвайки да върнат назад години, а може би дори десетилетия на развитие, ако кризата продължи. На най-основно ниво инфлационният шок, предизвикан от цените на петрола, ще засегне домакинствата, ще свие държавните бюджети (чрез увеличени субсидии) и ще намали способността на централните банки да омекотят ударите чрез понижаване на лихвите.

Но човешките разходи могат да бъдат дори по-големи. Например, повечето индийски селски домакинства отдавна разчитаха на дърва или изсушен тор като гориво за готвене в домашните кухни, което влошаваше както обезлесяването, така и респираторните заболявания, като последните засягаха особено жените и децата. Успешните усилия за заместване на това гориво с втечнен нефтен газ (LPG) донесоха ползи, но този напредък сега е застрашен от войната. Индийското правителство реагира, като пренасочи LPG от ресторантите към домакинствата и даде приоритет на танкерите, превозващи горивото – стратегия, подпомогната от споразумение с Иран за осигуряване на безопасно преминаване на корабите.

Въздействието на войната върху глобалното предлагане на торове също може да бъде изключително значително. Енергийната интензивност на производството на азотни торове означава, че Близкият изток е ключов източник, като около 30% от световните торове преминават през Ормузкия проток. Цените на уреята са се повишили с една трета от началото на конфликта, което заплашва както доходите на фермерите, така и снабдяването с храни.

Голяма част от света ще бъде засегната от това, но Организацията за прехрана и земеделие на ООН посочва, че Бангладеш е особено уязвима.

Страната има един от най-високите в света показатели за използване на азотни торове, от които около 55% се доставят от Персийския залив. Предизвикателството ще стане сериозно, ако прекъсването продължи още няколко седмици, когато започва сезонът на засяването в Индия, Тайланд и Виетнам, наред с други страни.

Потенциалният удар върху приходите от парични преводи от региона е още един канал за нестабилност. Индия има около 9 милиона работници в района, които изпратиха у дома около 50 милиарда долара миналата година, макар това да представлява сравнително малка част от общите валутни резерви на Индия от 725 милиарда долара. Пакистан, обаче, би могъл да бъде много по-уязвим, като паричните преводи от Персийския залив съставляват повече от половината от около 40 милиарда долара парични преводи на страната – сума, която възлиза на около два пъти повече от валутните резерви от 21 милиарда долара. Тези цифри сочат по-широките опасности за определени страни – потенциал за кризи в платежния баланс, които се разпростират върху вътрешната политика и геополитиката.

Самите икономически кризи може да не доведат до политически последици, ако обществата са устойчиви, болката се възприема като споделена и управлението е добро. Въпреки това голяма част от развиващите се азиатски страни страда от продължаващо неравенство и променлив държавен капацитет. През последните месеци в региона се наблюдава и подновяване на стари конфликти, като например между Индия и Пакистан, както и между Тайланд и Камбоджа. Вълна от протести на младежи през последните две години свали правителствата в Непал и Бангладеш и постави под въпрос съществуващите лидери в Индонезия и Филипините. При такива политически напрегнати условия един сериозен икономически шок би могъл да доведе до нови сътресения и политически промени.

Но отвъд вътрешната политика, пировата победа за Съединените щати и Израел в Близкия изток, както изглежда вероятно при продължаващата съпротива на Иран, също има геополитически последици за Азия. От една страна, възприемането на Вашингтон като гарант за сигурността претърпя сериозен удар. Атаката срещу Иран доведе до повишени рискове за близките партньори на САЩ в Персийския залив (с които не беше проведена консултация по решението), оставяйки ги изложени на сериозни щети от ирански контраудари.

Този факт не остава незабелязан в Азия. Съюзникът на САЩ Южна Корея вече е станал свидетел на пряко въздействие върху своята сигурност поради прехвърлянето на ключови способности за противовъздушна отбрана THAAD в Персийския залив. В краткосрочен план, предвид продължаващата агресивност на Северна Корея, Сеул ще бъде много внимателен да не разклаща лодката в отношенията си с Вашингтон. Но в по-дългосрочен план войната с Иран стимулира популярното центристко-ляво правителство да търси по-нататъшно балансиране между Вашингтон и Пекин.

Филипините и Индия също наблюдават внимателно войната в Иран. Индия е заклещена между нарастващата си приятелска близост с Израел и суровия урок за критичното значение на Персийския залив за нейната икономическа сигурност. Дори един разбит Иран може да успее да се превърне в де факто пазител на енергийните доставки от Персийския залив за продължителен период. Тогава Ню Делхи ще бъде принудено да преформулира своята политика спрямо Близкия изток, например като стане по-активно в рамките на БРИКС, за да се противопостави на американо-израелската агресия в Близкия изток.

Междувременно Манила е загрижена, че небрежното решение на Вашингтон да атакува Иран (и ответната реакция на Техеран чрез атака срещу държавите от Персийския залив) допълнително уврежда и без това ерозиращите норми на суверенитет и териториална цялост, което може да провокира още по-голям китайски авантюризъм в Южнокитайско море. Въпреки нестабилността в САЩ, администрацията на Маркос-младши вероятно ще продължи да задълбочава връзките си в областта на сигурността с Вашингтон и Токио, като е напълно наясно с острата и нарастваща слабост на Филипините спрямо Китай.

В цяла Азия войната на САЩ срещу Иран означава, че страните ще се сблъскат със сериозни напрежения и незавидни избори, докато се борят с взривоопасна смес от икономически уязвимости, вътрешна политика и наложителни заплахи за сигурността.