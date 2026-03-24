Инфлуенсърка загина при катастрофа с мотор, баща ѝ се самоуби

Популярната бразилска инфлуенсърка Карла Тайнара е загинала при катастрофа с мотор само на 25 години.

По информация на Correio Braziliense - регионален вестник, базиран в столицата на страната - моторът на създателката на съдържание се е сблъскал с автомобил на магистрала в района. Изданието съобщава още, че баща ѝ, пенсионираният служител на Военната полиция Жозе Карлос Андраде Ногейра, е пристигнал на мястото на катастрофата, а малко след като е научил за смъртта на дъщеря си, е сложил край на живота си.

Смъртта и на Карла, и на Жозе Карлос Андраде Ногейра беше потвърдена в публикация в Instagram Stories, качена малко по-късно.

Карла Тайнара имаше близо 60 000 последователи в Instagram, където споделяше фитнес съдържание, любовта си към моторите и снимки с малката си дъщеря. Последната ѝ публикация в профила ѝ е от 21 февруари - видео от фитнеса, в което вдига тежести.

След като трагичната новина видя бял свят, под публикациите ѝ заваляха съобщения от потресени последователи.

"Дано ти и баща ти сте в Божиите ръце, душите ви да намерят покой, а Светият дух да утеши всички, които ви обичаха и остават тук - най-вече дъщеря ти. Не те познавах, но днес молитвите ми са с теб!", написа един от тях. "Боже мой, каква красива жена! Дано Бог даде сили на майка ѝ - в такава ситуация утеха просто няма", пише друг. Трети коментар гласи: "Ох, толкова млада... Тя се е върнала в дома Господен. Нека Бог даде сили на семейството и приятелите ѝ."

Според публикации в Instagram Stories, качени след смъртта ѝ, семейството на Карла Тайнара е организирало мотошествие и поклонение в памет на инфлуенсърката и баща ѝ на 4 март в местно гробище в Бразилия.