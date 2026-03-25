Радев обеща: Ако имаме мнозинство в НС, страната ще тръгне много бързо напред

Ако обществото ни се мобилизира и постигнем категорична победа, за да имаме мнозинство в Народното събрание, страната ни ще тръгне много бързо напред. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев пред избиратели в Шумен и Разград.

"Днес съм тук при вас, за да искам отново вашето доверие за една решаваща за бъдещето на България кауза – да изхвърлим модела "Пеевски-Борисов" от властта и да му отрежем достъпа до публичен ресурс", заяви бившият президент, като подчерта, че целта на "Прогресивна България" е да спре кражбите, да поправи ужасните последствия от сглобките и сглобкаджиите, които обещаваха, че ще сложат край на този модел, но побързаха да се съюзят с него.

"Тепърва ще трябва много работа, за да неутрализираме всички тежки последствия от съсипването на българската конституция, което доведе дотам, че дори и изгонено от властта, статуквото продължава да я държи чрез “домовата книга”, която въведоха по отношение на служебното правителство", заяви Радев.

Лидерът на “Прогресивна България” призова най-сетне да сложим край на арогантността в българската политика и подчерта, че за пръв път имаме реалната възможност да го направим.

"Срещите ни с хората в цялата страна показват, че "Прогресивна България" ще победи на тези избори, но въпросът е с колко. Ако обществото ни се мобилизира и постигнем категорична победа, за да имаме мнозинство в Народното събрание, страната ни ще тръгне много бързо напред”, посочи още Радев.

Лидерът на "Прогресивна България" акцентира и върху все по-сложното икономическо състояние в България и трудностите, които мнозина срещат в посрещането на ежедневните си разходи.

"През 2022 г. със служебно правителство на Гълъб Донев заварихме една дори още по-тежка ситуация с инфлацията, с цените на горивата и на газа. Имахме екип, създадохме кризисен щаб, работихме здраво и успяхме да се справим. Сигурен съм, че ако ни дадете доверие на изборите на 19 април, ще се справим и сега", заяви той.