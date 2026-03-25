Всички ли сте страхливци? Руските университети оказват натиск върху студентите да се бият в Украйна

Когато миналия месец в Колежа по транспортни технологии "Лунин“ в сибирския град Новосибирск пристигнаха военни вербовчици, те се надяваха да намерят студенти, желаещи да се запишат като оператори на дронове, но малцина приеха предложението.

Директорът на колежа Мария Кирсанова беше бесна, че е очаквала "нейните деца“ – около 400 студенти над 18 години – да бъдат "първите, които ще отидат да защитават Отечеството си“.

"Кой ви е внушил този страх? Кой ще ни защити?“, попита тя на среща със студенти, която беше записана от един от присъстващите и публикувана онлайн.

"Всички ли сте страхливци тук, седите и се страхувате за живота си?“, каза тя, смъмряйки студентите за това, което тя нарече страх от завръщане у дома "в цинкови ковчези“.

Русия все по-често се обръща към университетите като нов източник на новобранци за четиригодишната си война в Украйна, тъй като броят на новобранците намалява, а жертвите от войната нарастват до стотици хиляди.

Въпреки че масовата кампания за записване в руската армия с обещания за високо заплащане започна малко след пълномащабното нахлуване през 2022 г., усилията, насочени по-специално към студентите, се засилиха от януари насам, съобщи "Идите Лесом“, неправителствена организация, която помага на руснаците да избегнат наборна военна служба.

Кампании за набиране на персонал

Времето на тези кампании е обвързано с академичния календар. Военните вербовчици често използват зимния изпитен сезон, за да се насочат към студенти, особено към тези с по-ниски оценки или такива с поправителни изпити, каза говорителят на "Идите Лесом" Иван Чувиляев пред The ​​Moscow Times.

Усилията за привличане на студенти в армията могат да приемат една от няколко различни форми.

Студентите обикновено биват викани на срещи с представители на армията и насърчавани да подписват договори с Войските за безпилотни системи. В някои случаи от тях се иска да подпишат присъствени листове или да потвърдят писмено, че са били информирани за условията на договора.

"Един от аргументите, които използват, е: "Ще ви изключим за лошо представяне, ако не подпишете“, каза Чувиляев.

Университетите също така разпространяват листовки на Министерството на отбраната, прожектират патриотични филми и публикуват профили на студенти, които вече са се записали.

Студентската медия "Гроза“ изчислява, че кампании за набиране на персонал са се провели в поне 201 университета и колежа в цяла Русия. Реклами, промотиращи военна служба, се появиха този месец в престижния Факултет по журналистика на Московския държавен университет, разположен на крачки от Кремъл.

През февруари на студентите от Московския медицински колеж № 2 беше казано, че подписването на военен договор ще бъде "билет за живот“ и че новите попълнения няма да бъдат изпращани на фронтовата линия.

Един от водещите юридически факултети в Русия, Московският държавен юридически университет "Кутафин“, публикува свидетелство от анонимен студент, който описва постъпването в армията като "чест“.

"Всеки ден си мислех: защо съм тук, а не там? Възможността да отида и да служа в университета стана решаващият фактор. Чест е да бъда сред първите от университета, които отиват“, се казва в изявлението на студента.

В Сибирския федерален университет в Красноярск, работодателите казали на студентите, че младите хора са "най-подходящи“ за управление на дронове, защото "се интересуват от мобилни телефони и компютърни игри още от детството си“.

Някои университети изрично са обвързали записването с академичното си положение. Висшето училище по икономика предложи на студенти, които не са се справили на зимните си изпити, възможността да подпишат военен договор, като подчерта, че това е "алтернатива на изключването“.

"Ще ви бъде предоставен академичен отпуск за срока на договора, след което можете да възобновите обучението си... Изключването ви ще бъде отложено за този период“, се казва в бележката.

В Казанския иновативен университет директорката Юлия Хадиулина каза на студентите, които имат непогасени дългове от неуспешни изпити, че "вече са изключени“, но че "всеки от вас все още има възможности - страната вярва във вас“.

"Новата армия ще бъде сформирана от студенти, които вече не могат да се считат за студенти. Това означава вас“, каза тя.

Квоти за набиране на персонал

Министерството на отбраната изглежда определя квоти за университетите в опит да набере възможно най-голям брой студенти.

В Далекоизточния федерален университет във Владивосток бившият съветник на ректора Марина Баринова публикува вътрешни документи, показващи, че университетът е бил длъжен да осигури 32 студенти за набиране само през февруари.

Независимият научен сайт T-invariant съобщи, че се очаква Руският държавен хуманитарни университет да осигури 200 студенти, които да подпишат военни договори. По-късно представител на университета заяви, че университетът "е длъжен да информира студентите за възможността", но добави, че записването в армията е изцяло доброволно.

Съобщава се, че се очаква Новосибирският държавен педагогически университет също да набере 109 студенти до април.

Студент от уралския град Екатеринбург каза пред The ​​Moscow Times, че администрацията на неговия университет е отделила време за срещи с вербовчици, но "не изглеждат много склонни да сътрудничат“.

Докторант, пожелал анонимност от съображения за сигурност, каза, че професори, които познава, "обикновено подхождат предпазливо към политическите въпроси и не им се плаща, за да насърчават студентите да подписват военни договори“.

Обещания и рискове

Университетите и военните обещават само една година служба, често като оператори на дронове далеч от фронтовата линия, наред с високо заплащане и академични придобивки, за да привлекат студенти.

Санкт Петербургският държавен университет предложи еднократно плащане от 50 000 рубли (596 долара) в допълнение към годишно заплащане до 7 милиона рубли (81 700 долара) от Министерството на отбраната, наред с академичен отпуск и гъвкави възможности за обучение.

Други стимули включват възможността за преминаване към държавно финансирано обучение след завръщане.

Изтекъл документ, публикуван от адвоката по правата на човека Артьом Клига, разкри инструкции, които Министерството на отбраната изпраща до руските университети. В насоките се посочва, че на студентите трябва да бъдат предложени „специални условия за военна служба, включително гаранции за уволнение от служба в края на срока на договора“.

Московският държавен юридически университет "Кутафин“ също така рекламира "гаранции за служба изключително в Силите за безпилотни системи, както и възможност за уволнение след изтичане на договора, ако няма желание за подписване на нов“.

Макар че на студентите се казва, че подписват едногодишни договори, правилата, въведени след "частичната“ мобилизация на Русия през 2022 г., постановяват, че военните договори остават в сила до края на мобилизационния период, което никога не е било официално отменено.

"Те предлагат едногодишен договор, но не споменават, че след изтичане на срока, договорът не може да бъде прекратен с указ“, каза пред The ​​Moscow Times Сергей Кривенко, ръководител на правозащитната група Citizen.Army.Law.

Въпреки препратките към "специални условия“, договорите са стандартни споразумения с Министерството на отбраната, тъй като техните условия не могат да противоречат на президентските укази или федералния закон, каза Андрей Породзински, адвокат, който помага на новобранци.

Също така няма гаранция, че студент, който подпише военен договор, няма да бъде изпратен на фронта, добави адвокат Калой Ахилгов.

Сергей, 18-годишен студент от Ленинградска област, каза, че първоначално му е било казано, че "ще се занимава със сигурността дистанционно и само в Санкт Петербург“ и е обмислял да се запише, за да помогне на майка си да плати обучението си.

"Сега ни казват да се подготвим за разполагане като оператори на дронове [на фронта]“, каза Сергей в интервю за новинарския вестник Sibir.Realii.

И все пак, според студента от Екатеринбург, "всички знаеха, че предложеният договор няма реални гаранции“.

"По-голямата част от населението е склонно да гледа на подобни опити за набиране на персонал с ирония или скептицизъм“, каза Сергей пред The ​​Moscow Times.