Българите щурмуват Серес, там се пазарува с 30% по-евтино

Заменя ли българинът традиционно по-евтините дестинации в Турция като Одрин с гръцки? Оказва се, че интересът към Серес расте с всеки изминал ден, където единната валута и по-ниското ДДС правят пазаруването не само по-лесно, но и значително по-изгодно. Проверка на място показа, че пазарът в Серес излиза с до 30% по-евтино, отколкото в Благоевград или София, предаде кореспондентът на „24 часа“.

Всяка събота и неделя българи от Югозападна България, че дори и от София атакуват големите търговски вериги и местния пазар.

Зехтин, млечни изделия и пресни морски дарове са сред най-купуваните стоки, като често цената им е с 20-30% по-ниска от тази в българските магазини.

Един литър зехтин в Серес струва €8,50, докато същият продукт в столичен супермаркет е около 12,50 евро. Подобна е ситуацията и при сиренето “Фета” или овчето сирене - в Серес то се предлага за €10,50-€12,50, докато в Благоевград и София стига €12-€14,50, или около 14% разлика в цената.

Прясната риба - ципура или лаврак, също е значително по-достъпна - до 21% по-евтина в Серес. Маслините, особено сорт “Каламата”, са сред най-силно отличаващите се продукти: цените им в Серес са с около 34% по-ниски. Гръцкото кисело мляко (цедено) също е по-евтино - €3,20 срещу €4,50 за килограм в България.

При сезонните зеленчуци разликата остава осезаема - доматите в Серес са €1,80-€2,20 евро, докато в България достигат €2,50-€3,50, което е около 30% повече. Дори при нехранителни стоки като прах за пране разликата е значителна - около 28% по-ниска цена в Серес.

Освен пълните чанти българите търсят и развлечение. Ресторантите и традиционните таверни в центъра на града отчитат сериозен ръст на посещаемостта. Обядът в Гърция се е превърнал в задължителен ритуал, съчетаващ кулинарното удоволствие с усещането за кратка ваканция.

Докато българските търговци по границата се оплакват от отлив на клиенти, бизнесът в Серес процъфтява. Местните търговци вече адаптират услугите си - не е рядкост да се видят табели на български език или персонал, който владее основни фрази, за да улесни съседите си.

Местните търговци в Серес отдавна са спрели да гледат на българите като на случайни туристи.

“Българите са нашите най-лоялни клиенти. Те не само пазаруват, но и обичат да седнат, да хапнат добре, да поръчат пресен октопод и домашно вино. Вече сме научили основни думи на български, а менютата са преведени”, казва Костас, собственик на таверна в центъра на града.

С наближаването на великденските празници интересът към Серес е в пика си. Хотелите в района вече отчитат 85% заетост, като голяма част от резервациите са именно от България.

Основният аргумент на българите в Серес не е само цената, а съотношението цена - качество.

В Серес маркетинговата стратегия е проста – гостоприемство. В почти всяка таверна или кафене поръчката е придружена от безплатна бутилка минерална вода, а след обяда често - с десерт от заведението (гръцко кисело мляко с мед или плодове). А тези малки жестове правят преживяването по-комфортно.

Българи, които редовно посещават съседката ни, коментират, че феноменът Серес е урок по пазарна икономика - потребителят винаги отива там, където парите му тежат повече, а обслужването го кара да се чувства като гост, а не като ходещ портфейл.

Горивата в Гърция са по-скъпи, затова съветите към българските шофьори е да заредят преди границата, ако искат да спестят по 10 евро на резервоар. Но трябва да се внимава с пренасянето на резервно гориво в туби. В Гърция са разрешени максимум 10 литра в сертифициран съд. Превишаването на това количество може да доведе до сериозни глоби при полицейска проверка.