Създаделка на съдържание почина след притеснителен лайвстрийм

39-годишна създателка на съдържание от Китай, на име Уан Йефей, е починала, след като ѝ прилошало по време на последното ѝ излъчване на живо.

Уан Йефей - позната онлайн като "Сестра Уан Джа" и следвана от около 130 000 души - пуснала сутрешен лайвстрийм, когато внезапно се хванала за главата и врата, лицето ѝ се свило от болка и казала на хората около себе си, че не се чувства добре, съобщават медиите Jimu News, VNExpress International и People.

Според публикациите състоянието ѝ започнало бързо да се влошава и тя извикала на екипа си да се обади на 120 - номера за спешна помощ в Китай. Малко по-късно била откарана в болница, където лекарите констатирали смъртта ѝ. Причината е кръвоизлив в мозъчния ствол.

Уан Йефей, която е майка на 4-годишна дъщеря, редовно излъчвала на живо между 7 и 10 часа на ден, докато продавала дамски дрехи, посочва VNExpress International. Медията допълва, че тя често прибягвала до обезболяващи заради повтарящи се главоболия, които започнали около Лунната нова година - няколко седмици по-рано.

В разговор с местни медии една от дългогодишните приятелки на Уан Йефей казва, че е била "напълно потресена" от смъртта на интернет личността. По думите ѝ, цитирани от Jimu News, само минути преди състоянието ѝ рязко да се влоши, тя самата гледала излъчването ѝ на живо.

"Тя никога не се оплакваше. Дори когато я болеше гърбът или главата, по време на живото излъчване изобщо не го показваше и винаги казваше, че е добре", разказва близката ѝ.

Тя допълва още, че Уан Йефей обикновено спяла едва по четири-пет часа на нощ и сама движела цялата си работа около излъчванията на живо - от продажбите до изпращането на поръчките.

"Тя беше много земен човек. Никога не слагаше голяма надценка на дрехите, които продаваше. Във фен групата ѝ в WeChat има четири-петстотин момичета и всички са истински почитателки, които искрено я ценят. Тя държеше изключително много на качеството, стила и цената на дрехите и точно затова успя да запази толкова много лоялни фенове", спомня си жената.