Иран като Виетнам, Украйна като Корея: как конфликтите следват сходни сценарии

На администрацията на Тръмп ѝ бяха необходими само два месеца, за да премине през всичките пет години политика на администрацията на Джонсън във Виетнам: навлизане, ескалация, разочароваща патова ситуация и преговори. Сега всичко е на територията на администрацията на Никсън: първо бурни заплахи, след това постепенно осъзнаване на необходимостта от излизане чрез незадоволителна сделка. Ако това темпо се запази, интервенцията в Иран би трябвало да приключи след няколко месеца, като дотогава взаимните обвинения вече ще са започнали.

Американско-израелската война срещу Иран вероятно ще завърши подобно на Виетнамската война през 1973 г. - с нестабилно компромисно споразумение, което ще реши някои въпроси, но ще остави други важни нерешени. Точно както крайната съдба на Южен Виетнам беше оставена да се реши по-късно, крайната съдба на Ислямската република и нейната ядрена програма ще бъде оставена за друг ден. За разлика от това, войната в Украйна, подобно на Корейската война, вероятно ще завърши със споразумение, което ще затвърди нещо подобно на сегашната линия на конфликт, със замразени граници, патрулирани за неопределено време в примирие, което се оказва по-стабилно и трайно, отколкото повечето наблюдатели очакват.

През ноември 1963 г. лидерите както на Южен Виетнам, така и на Съединените щати са убити, което поставя президента Линдън Джонсън внезапно начело на две държави в криза. Във Виетнам мотивираните и добре ръководени северни сили, заедно с техните партизански сътрудници на юг, непрекъснато набират позиции срещу злополучния южновиетнамски режим. Освен ако Вашингтон не направи нещо, за да обърне тенденцията, изглеждаше, че Сайгон в крайна сметка ще падне и страната ще бъде обединена под комунистически контрол, пише за Foreign Affairs Гидион Роуз, старши сътрудник в Съвета по външни отношения.

В началото това означаваше изпращане на икономическа помощ и военни съветници. После означаваше бомбардировки. После означаваше изпращане на сухопътни войски. А после означаваше още от всичко. И все пак Ханой се придържаше към основните си цели и отказа да се предаде. До 1968 г. войната струваше толкова много кръв и пари и причиняваше такива вътрешни сътресения, че Вашингтон започна да търси изход. Самият Джонсън никога не прие поражението, но ограничи ескалацията на войната, обяви едностранно спиране на бомбардировките, оттегли се от политическия живот и прехвърли проблема на своя наследник.

Това се оказа Ричард Никсън, който, заедно със съветника си по националната сигурност Хенри Кисинджър, наследи фундаменталния императив за прекратяване на войната, но с малко политически капитал за нови начинания. Нито Никсън, нито Кисинджър някога са обмисляли просто да изоставят Сайгон, но са си поставили за цел да преустроят отношенията между суперсилите и са разбирали, че Съединените щати трябва да продължат напред сравнително скоро – със сигурност преди следващите президентски избори. Отначало те се опитаха да постигнат стари цели чрез нова смесица от сила и блъф. Те се надяваха, че северновиетнамците могат да бъдат сплашени от жестоки нови бомбардировки и диви заплахи, че Съветският съюз и Китай могат да бъдат убедени да помогнат, а американската общественост може да бъде успокоена с малки съкращения на войските – и че всичко това заедно ще доведе до споразумение, позволяващо изтеглянето на американците, оцеляването на южновиетнамците и оттеглянето на северновиетнамците.

Но стратегията се провали.

Съветите или не можаха, или не искаха да окажат достатъчно силен натиск върху Северните Виетнамци, за да ги накарат да приемат споразумение, комунистите нито се сринаха, нито се поколебаха, а войната се проточи.

До есента на 1969 г. администрацията се върна там, откъдето беше започнала, с изключение на това, че изтеглянето на американските войски вече беше започнало, което разпали желанието на американската общественост за още войски и даде стимул на Ханой да изчака Вашингтон. Разочарованието в Белия дом нарастваше.

В крайна сметка Никсън и Кисинджър се споразумяха за втора стратегия за измъкване, комбинирайки постепенно оттегляне на САЩ, увеличена помощ за режима на Тиеу в Сайгон и интензивно търсене на споразумение чрез преговори. През 1973 г. това доведе до споразумение, което позволи на Съединените щати да спрат бойните действия и да върнат у дома военнопленниците си, без официално да предават съюзник. Но дребният шрифт на споразумението позволи на комунистическите сили да останат на местата си в контролираните от тях части на юг, което им позволи да възобновят операциите си, след като Съединените щати се оттеглят. Това условие, заедно с ограниченията на Конгреса върху подновяването на участието на САЩ, доведе до падането на Южен Виетнам две години по-късно.

Както Джонсън направи във Виетнам, президентът Доналд Тръмп отиде в Иран, за да предотврати тревожни тенденции. Израелските и американските въздушни удари през юни 2025 г. нанесоха сериозни щети на ядрената програма на Иран. Но след това Ислямската република започна да възстановява конвенционалните си военни способности, а Израел и Съединените щати се опасяваха, че това в крайна сметка ще създаде мощен щит, зад който Техеран може да продължи да преследва ядрените си амбиции. Тръмп купи израелските уверения, че мощен удар с обезглавяване ще свали иранския режим и ще реши проблема веднъж завинаги, и одобри съвместна атака на американските и израелските сили в края на февруари. Въздушните удари унищожиха голяма част от военния капацитет на Иран и убиха много ирански служители, включително върховния лидер Али Хаменей. Но синът на Хаменей, Моджтаба, наследи баща си и дълбоко вкорененият ирански режим продължи да функционира. Нещо повече, той отвърна на удара на съседите си в Персийския залив и предизвика глобална енергийна криза, като въведе ограничения върху корабоплаването през Ормузкия проток.

През април, разочарованият Тръмп премина от ролята на Джонсън към ролята на Никсън, опитвайки нова стратегия за засилен натиск, ултиматуми и заплахи, както и предложения за преговори. Това възраждане на подхода на „лудия“ доведе до прекратяване на огъня на 8 април и директни преговори между американски и ирански представители, посредничени от Пакистан, но не доведе до желаните отстъпки. Ормузкият проток остана затворен, а исканията на двете страни останаха далеч едно от друго. След като никога не е планирал дълга война, с нарастващи разходи и рязко спадаща вътрешна подкрепа, Тръмп сега очевидно търси някакъв изход, който да спаси лицето му, точно както Никсън и Кисинджър в началото на 70-те години. Но иранците, подобно на северновиетнамците, упорито не съдействат, залагайки, че могат да спечелят състезание по страдание. Това, което следва, вероятно ще бъде споразумение, което ще спре боевете, ще позволи възобновяването на корабоплаването и ще провали или отложи разрешаването на много други спорни точки. Подобно на съдбата на Южен Виетнам, крайната съдба на иранската ядрена програма, както и на самия ирански режим, ще бъде решена друг ден.

Междувременно в Украйна севернокорейските войски, сражаващи се редом с Русия, сигурно изпитват дежавю, докато пресъздават кошмара на своите дядовци, служейки като човешки жертви в загрубяла кървава баня. В края на юни 1950 г. севернокорейските сили прекосяват 38-ия паралел в изненадваща атака, целяща да постави целия Корейски полуостров под комунистически контрол. Длъжностни лица от администрацията на Труман интерпретират хода като основен залп във все по-интензивната Студена война и ангажират Съединените щати със защитата на Южна Корея, като уредят спонсорството на ООН за усилията.

Севернокорейците настъпиха през лятото, като в крайна сметка притиснаха силите на ООН в малка зона около югоизточното пристанище Пусан. През септември успешният десант на американския генерал Дъглас Макартър в пристанището Инчон зад вражеските линии обърна хода на войната и скоро войските на ООН започнаха да тласкат севернокорейците назад.

През октомври, изпълнени с победа и усещайки неочаквана възможност да обединят полуострова по южнокорейски условия, американските лидери дадоха на Макартър свободата да провежда операции дълбоко в севернокорейската територия, която той използва до краен предел и отвъд нея. Но с придвижването на армиите на ООН на север, войната отново промени посоката си, като китайски войски се притекоха на помощ на севернокорейците и принудиха силите на ООН да се оттеглят прибързано на юг. Индия и Обединеното кралство притиснаха Съединените щати да започнат преговори, основани на сделка, която щеше да включва изоставяне на Тайван и приемане на Китай в ООН. Но администрацията на Труман отказа, залагайки на възкресение на бойното поле. И наистина, под ръководството на нов сухопътен командир, Матю Риджуей, силите на ООН отново обърнаха тенденцията, като си проправиха път обратно на полуострова в началото на 1951 г.

В този момент и двете воюващи страни осъзнаха, че излизането от патова ситуация би било изключително трудно и скъпо и започнаха да обмислят преговори за прекратяване на войната въз основа на съществуващото статукво. Макартър не беше съгласен с този политически избор и умишлено се зае да го саботира, като правеше войнствени публични изявления и критикуваше администрацията пред републиканците в Конгреса. В отговор президентът Хари Труман отстрани Макартър от командването през април, заменяйки го с Риджуей. През юни, след като силите на ООН осуетиха мащабна китайска офанзива, съветският посланик в ООН предложи в радио обръщение двете страни да се споразумеят за примирие на 38-ия паралел, а през юли започнаха директни преговори за прекратяване на огъня. Съвременните наблюдатели очакваха споразумение след седмици. На първите американски преговарящи беше казано да опаковат парадни униформи за церемонията по подписването, а първите китайски преговарящи взеха само летни дрехи. Но преговорите зациклиха и ожесточените боеве продължиха още две години. Примирие в крайна сметка беше подписано през юли 1953 г., по линия, близка до мястото, където страните бяха в началото на преговорите.

Приликите между войните в Корея и Украйна са поразителни.

Настоящата война в Украйна започна с изненадваща атака на руските сили в края на февруари 2022 г. Подобно на севернокорейците през 1950 г., руснаците постигнаха драматичен напредък в опит да си възвърнат това, което смятаха за загубена национална територия, и за пореден път американски и европейски служители се ангажираха да помогнат на жертвата на агресията да се съпротивлява. Както и в Корея, първата година от войната в Украйна беше белязана от големи военни обрати и оперативни движения, последвани от няколко години на интензивна патова ситуация по относително фиксирани бойни линии.

Когато Тръмп встъпи в длъжност през 2025 г., той се опита да наложи споразумение, примамвайки Русия, като ѝ внушаваше, че може да запази териториалните си придобивки, и тормозейки Украйна, като отказваше подкрепа. Но нито една от страните не беше склонна да приеме сделка и боевете продължиха. Колкото по-изтощени и примирени стават воюващите страни обаче, толкова по-голяма е вероятността от споразумение, ратифициращо безизходицата. Подобно на Корейската война, войната в Украйна беше изключително жестока, с общ брой загинали в бойните действия от стотици хиляди и жертви от милиони. (В Корея също имаше милиони жертви сред цивилното население.) Такива огромни усилия, положени за такива минимални печалби, оставят следа и в Украйна, както и в Корея, след като боевете спрат, е малко вероятно те да се възобновят скоро - не на последно място поради бдителността, с която ще се охранява демаркационната линия.

И четирите войни включваха ядрено оръжие, което се равнява на балансиране на силите. Моделът беше зададен в Корея, първият конфликт в историята, в който обща ядрена война между воюващите коалиции беше възможна. Ядрените сили заплашваха да използват бомба, надявайки се да изплашат враговете си и да ги накарат да отстъпят, но никога не го осъществиха. Съединените щати не използваха ядрени оръжия в Корея или Виетнам, Русия не го направи в Украйна и нито Съединените щати, нито Израел ще ги използват в Иран, каквато и реторика за унищожаване на цивилизацията да използват. Натискът за разпространение на ядрени оръжия обаче със сигурност ще се увеличи. Никой няма да убягне, че Украйна беше нападната едва след като се отказа от ядрен капацитет и че ядрена Северна Корея е в безопасност, докато неядреният Иран лежи в руини.

И четирите войни включваха спорове не само между противници, но и между партньори, което не е изненадващо, тъй като големите и малките сили имат различни интереси и отговорности. И тук моделът беше зададен в Корея. Когато великите сили решиха, че са готови да спрат бойните действия, те доведоха със себе си и по-малките си партньори. След смъртта на Сталин новите съветски лидери решиха да намалят загубите си и да позволят примирие, докато Вашингтон принуди Сеул да приеме споразумение, на което се противопостави. Двадесет години по-късно Вашингтон принуди Сайгон да направи същото. Украйна досега се е съпротивлявала на подобен натиск, но ако Русия някога е склонна да сключи разумна сделка, Съединените щати и техните европейски съюзници ще намерят начини да се уверят, че Киев я приема. Същото ще важи и за Иран: след като администрацията на Тръмп намери общ език с Ислямската република, Съединените щати ще отхвърлят желанията на Израел и страните от Персийския залив да се придържат към по-твърда линия.