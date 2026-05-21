НИМХ: Жълт код за интензивни валежи е обявен за 5 области

Жълт код за интензивни валежи за днес е обявил Националният институт по метеорология и хидрология за областите Силистра, Варна, Добрич, Шумен и Бургас.

Сутринта над страната ще има значителна облачност с превалявания по крайбрежието, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.

През деня времето ще бъде дъждовно. В Южна България и около Русе ще прегърмява, като има условия за слаби градушки.

През нощта в западните и централните райони валежите ще спират, а над Добруджа и по северното Черноморие ще продължат.

Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, следобед - купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма временно силен северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 22°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°. Температурата на морската вода ще е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините ще има значителна облачност, а следобед - валежи от дъжд, като по високите части ще превалява мокър сняг. Вятърът по високите части над 2500 м ще бъде от север със скорост до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са около 1 до 5 градуса, а на 1500 м - от 8 до 12 градуса.

В петък и събота се очакват краткотрайни дъждове с гръмотевици, като на места валежите ще бъдат проливни, а в северните райони са възможни и силни гръмотевични бури.

В неделя, на празничния 24 май, времето няма да се подобри съществено - отново се очакват проливни дъждове с количества до 30 л/кв. м и силни гръмотевични бури, като има условия за градушки в западните райони и по-значителни явления в Беломорието.

В понеделник предиобед ще има слънчеви часове, но следобед отново ще се развива купеста облачност с краткотрайни дъждове и гръмотевици в западните райони и в Централната Дунавска равнина.