Михаела Доцова води делегация във Ватикана и Рим

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще посети Ватикана и Рим за честванията по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

На 22 май 2026 г. българската делегация ще има аудиенция при Негово Светейшество папа Лъв XIV. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще проведе разговор и с Държавния секретар на Ватикана Негово Високопреосвещенство кардинал Пиетро Паролин.

По-късно българската парламентарна делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“ и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре“ и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и членовете на делегацията ще разговарят с Великия комендадор на суверенния Малтийски орден фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователни и религиозни въпроси.

В първия ден на визитата – 21 май 2026 г., е предвидена среща на председателя на парламента Михаела Доцова с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана.

Българските парламентаристи ще поднесат цветя пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим. Автор на постамента, който е поставен редом с този на Джузепе Гарибалди и на други велики италиански революционери, е професор Валентин Старчев.

В състава на парламентарната делегация са заместник-председателя на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, заместник-председателите на парламентарните групи на „Прогресивна България“ и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Костадин Костадинов и народните представители Атанас Славов (ПГ „Демократична България“) и Венко Сабрутев (ПГ „Продължаваме промяната“). /БГНЕС