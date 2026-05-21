IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

В РСМ предлагат референдум за вписване на българите в конституцията

Петицията е изготвена от бившия посланик в Гърция Виктор Габер

21.05.2026 | 07:00 ч. 68
БГНЕС

БГНЕС

Бившият посланик на Република Северна Македония и пръв съпредседател на интердисциплинарната комисия между РСМ и Гърция Виктор Габер е внесъл в парламента в Скопие

предложение за свикване на референдум за конституционни промени

като начин гражданите на страната директно да изразят мнението си за продължаване на преговорите с Европейския съюз, пишат сайтовете "Независен" и "Рацин".

В петицията Габер предлага въпрос за референдума, свързан с промени в основния закон на страната, с което хървати, българи и евреи да бъдат добавени в преамбюла на конституцията след вече споменатите в нея общности. Според обяснението му този въпрос трябва да бъде поставен пред гражданите, тъй като европейската интеграция на Северна Македония е стратегически ангажимент, посочен в няколко парламентарни документа от обявяването на независимостта на страната през 1991 г.

Свързани статии

В искането си Габер посочва, че като най-висш източник на политическа легитимност гражданите трябва да се произнесат дали страната трябва да продължи по европейския път, като приеме тези конституционни промени.

Предложението идва в период, в който РСМ не започва преговори с ЕС именно защото управляващите в страната отказват да изпълнят условието за включването на българите в основния закон, вписано в преговорната рамка на страната.

Северна Македония подписа преговорната рамка през 2022 г., но до промени в конституцията не се стигна, защото правителството на Димитър Ковачевски не можа да осигури необходимите две трети от гласовете на депутатите. На това условие, с твърдението, че то е "български диктат", се противопостави ВМРО-ДПМНЕ, която през 2024 г. спечели парламентарните избори в страната и състави настоящето правителство. Междувременно Албания беше отделена от РСМ и продължи преговорния процес, което допълнително засили вътрешния дебат в страната.

Свързани статии

„Ако на референдума мнозинството от гражданите оградят отговора „за“ това вие, членовете на парламента, да направите промяната, изразена във въпроса, няма да има задължение от ваша страна да приемате други документи. Ако обаче мнозинството от нашите граждани оградят отговора „против“, вие от тяхно име ще трябва да анулирате всички документи, които сте приели досега относно нашата стратегическа ориентация - членството в Европейския съюз, и да приемете нова стратегическа ориентация на държавата“, се казва в аргументацията на предложението.

За да придобие институционална тежест, предложението за референдум трябва да премине през парламентарна процедура. (БТА, Маринела Величкова)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

РСМ референдум българи ЕС конституция включване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem